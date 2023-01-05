Дальневосточные губернаторы соревнуются в «крутости» горнолыжных комплексов

Губернатор Камчатки с детьми и чемпионкой Юлией Плешковой. Фото: Telegram-канал Владимира Солодова

Дальневосточные чиновники намекнули на негласную конкуренцию между горнолыжными комплексами в подопечных им регионах. Речь идет о Владимире Солодове, главе Камчатки, и о Валерии Лимаренко, губернаторе Сахалинской области. Оба едва ли не в один день опубликовали видео своего отдыха на заснеженных склонах: на горе Морозной и островном «Горном воздухе». Детали – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первым спор косвенно открыл Владимир Солодов. Он опубликовал пост о встрече с чемпионкой по горным лыжам Юлией Плешковой на горе Морозной, после чего напомнил о стратегическом плане развития комплекса в этом месте. Планируется ввод новых трасс, а в 2022 году удалось договориться и об инвестициях со стороны ГК АФК «Система».

– И, конечно, я с удовольствием принял советы по совершенствованию техники катания от прославленной спортсменки. Юлия специализируется на самых экстремальных дисциплинах в горных лыжах - скоростном спуске и супер-гиганте, поэтому с тем, как совладать со скоростью на склоне, у нее точно нет равных, – рассказал Солодов.

Днем 5 января о жемчужине зимнего спорта на Сахалине – комплексе «Горный воздух» – высказался губернатор области Лимаренко. Эту базу он недвусмысленно назвал лучшим лыжным курортом ДФО.

– Когда появляется возможность, с удовольствием выхожу покататься. Солнце, легкий мороз и отлично подготовленные трассы лучшего дальневосточного горнолыжного курорта – то, что нужно для зимнего отдыха!

Вот так незатейливо губернаторы пригласили на свои «горнолыжки». Напомним, нешуточные «баталии» прошлой весной разгорелись между Михаилом Дегтяревым, главой Хабаровского края, и Олегом Кожемяко, губернатором Приморья. Первый без устали старался задеть соседний регион и даже назвал его «Тупиком Ильича».

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