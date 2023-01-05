На Камчатке 11 человек, включая ребенка, провалились под лед на озере

Иллюстрация из архива «КП». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧП омрачило новогодние каникулы семьи. Лед едва не унес жизни нескольких семей у берега озера Нерпичье в Усть-Камчатского районе Камчатки. 11 человек на снегоходе с нартой (широкие сани) провалились под лед, среди пострадавших был 12-летний ребенок, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло вечером 5 января, как рассказали в КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае». Снегоход начал тонуть. Из воды людям чудом удалось выбраться самостоятельно, хотя в район ЧП незамедлительно выехали пожарные-спасатели из поселка Усть-Камчатск, а также полицейские, волонтеры и правоохранители.

Как стало известно редакции, на 19:30 пострадавшие доставлены в здание полиции. Никому не потребовалась медицинская помощь, угрозы жизни нет. Другие детали пока неизвестны.

Напомним, весной аналогичная история произошла в Белоярске, однако в итоге оказалась трагедией. Группа людей провалилась под лед и не смогла выжить. Более того, совсем недавно в Иркутске 10-летний мальчик оказался под водой, к счастью, выбрался и даже помог другу. Героическую историю публиковала «КП – Иркутск».

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