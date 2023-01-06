Китов-исполинов запечатлели в акватории Владивостока

Фото: принтскрин видео, totonodrone

Китов-великанов запечатлели в акватории Владивостока – едва ли не под носом у жителей. С высоты птичьего полета с помощью дрона величественных млекопитающих заснял местный видеограф, блогер и фото-художник Антон (totonodrone), сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Два кита плавали в водах близ Токаревского маяка, одного из старейших на Дальнем Востоке. Его история начинается в 1876 году, когда был установлен светящийся знак. В 1910 году на восьмигранном фундаменте была поставлена круглая каменная белая башня маяка высотой 11,9 метра. Свет сооружения освещает залив Петра Великого, включая пролив Босфор Восточный.

Приморцы могут периодически наблюдать китов в акваториях Амурского залива. Как правило, заплывают сюда киты Минке (северный малый полосатик), их масса составляет до девяти тонн, а длина превышает 11 метров. Многие млекопитающие этого семейства, включая белух и касаток, проживали на территории скандально известной китовой тюрьмы и были выпущены в 2019 году.

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