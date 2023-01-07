Преображаем истерзанный грехом мир: Любви и доброты пожелал митрополит Владимир всем жителям Приморья

Фото: Вадим ПОПОВ

Светлый праздник Рождество Христово отмечают во Владивостоке. В ночь с пятницы на субботу в соборе покрова пресвятой Богородицы, что расположен в сердце Покровского парка, прошла Божественная Литургия. Ее провел митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Встретить 7 января собрались десятки верующих дальневосточной столицы, а также фотограф «Комсомольской правды».

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Еще накануне, 6 числа, владыка поздравил верующих с приближающимся праздником и в своем рождественском послании отметил следующее:

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

– Вместе с ангельским воинством прославляя днесь Родившегося Христа, мы вновь и вновь пытаемся собственными скромными силами приблизиться к осознанию того, что произошло более двух тысяч лет назад в Вифлеемской пещере. Никакой, даже самый выдающийся человеческий ум не в состоянии вместить, как это рождается Сущий и становится тем, чем Он не был, как, будучи Богом, Он делается теперь человеком, не переставая быть Богом! Однако будем исследовать это: где хочет Бог, там побеждается порядок природы (свт. Иоанн Златоуст. Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа).

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Митрополит Владимир напомнил, что свидетельство любви – вот то главное послание, которое призван нести каждый христианин миру. Всегда и особенно сегодня наш мир, каждый человек в нем, нуждается в примерах веры, которая действует от имени любви:

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

– Именно любовь наполняет жизнь человека настоящим смыслом, в свете которого можно понять значение страданий, а испытание может стать подлинным движением вперед – подвигом. Помогая ближним, нося их скорби и немощи, радуясь с радующимися и плача с плачущими (Рим. 12, 15), являя окружающим наши сочувствие и участие, мы побеждаем ненавистную рознь века сего и преображаем истерзанный грехом мир любовью и добротой.

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

«Комсомольская правда – Владивосток» поздравляет всех причастных и желает, чтобы сердце каждого наполнялось лишь светом и теплом по отношению к себе, близким и всем людям.

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

ОТМЕТИМ

В этом, 2023 году на центральной площади дальневосточной столицы никаких гуляний в честь Рождества не запланировано.

Фото: Вадим ПОПОВ

Фото: Вадим ПОПОВ

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