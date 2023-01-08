Неизвестный выстрелил из пистолета в работника парковки во Владивостоке из-за штрафа

Преступник заключен под стражу. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Русской улице во Владивостоке произошел конфликт между автомобилистом и работником платной парковки. Водитель отказался оплачивать штраф за потерянный талон на стоянку. Впоследствии он все же отдал деньги, затем достал аэрозольный пистолет и выстрелил в сотрудника организации.

Как рассказали в пресс-службе приморского УМВД, в дежурную часть отдела полиции №5 Владивостока обратился 28-летний мужчина. Он сообщил, что на парковке около торгового центра в него выстрелил неизвестный мужчина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарушителя задержали и завели на него уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Владельцем авто оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Аэрозольный пистолет «Пионер» у него изъят. Преступник заключен под стражу.

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