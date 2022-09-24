Заместитель генпрокурора РФ поручил разобраться с жалобами пострадавших от тайфуна приморцев

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Фото: Прокуратура Приморского края

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин прибыл в Приморье 23 сентября, чтобы оценить темпы устранения последствий тайфуна Hinnamnor. Вместе с ним пострадавшие населенные пункты посетили губернатор Олег Кожемяко и прокурор края Сергей Столяров.

Состояние инфраструктуры, а также масштабы тайфуна осматривали с воздуха, после чего состоялось межведомственное совещание с участием приморского МЧС и глав местного самоуправления. Результаты проверки показали, что в 69 населенных пунктах оказались подтоплены 1 205 домов, 34 моста повреждены, нарушалось транспортное сообщение с 45 городами и селами, отключалось электроснабжение в 15 муниципалитетах.

Вместе с заместителем генпрокурора РФ пострадавшие населенные пункты посетил Олег Кожемяко. Фото: Прокуратура Приморского края

Заявления об оказании финансовой помощи подавали больше 20 тысяч приморцев. По предварительным данным, ущерб составил больше 3 миллиардов 860 миллионов рублей.

Проверка также показала, что край не подготовлен к предупреждению и устранению последствий природных катаклизмов. Представители ведомства установили, что плохо обеспечена работа по созданию резерва для обеспечения пострадавших и по оповещению о возникшей опасности. Не в лучшем состоянии находятся дороги и мосты.

Тайфун затопил больше 1000 домов. Фото: Прокуратура Приморского края

Также пострадавшие от тайфуна жители Приморья не получили компенсационные выплаты.

Дмитрий Демешин предупредил региональных министров труда и социальной политики, транспорта и дорожного хозяйства, а также глав Лазовского муниципального округа о недопустимости нарушения закона о защите населения и территорий от ЧС.

Заместитель генпрокурора вместе с Олегом Кожемяко также посетили наиболее пострадавшие от тайфуна населенные пункты. В селе Кишиневка Лазовского района Дмитрий Демешин не только проконтролировал процесс и результаты восстановительных работ, но и пообщался с местными жителями. Приморцы рассказали о помощи, которую получили и о той, в которой до сих пор нуждаются, например, им нужны тепловые пушки для просушки домов.

Ущерб составил больше 3 миллиардов 860 миллионов рублей. Фото: Прокуратура Приморского края

Еще одна встреча прошла в селе Лазо. Местные смогли лично встретить с заместителем генпрокурора, а жители поселков Ольга и Моряк-Рыболов, а также сел Пермское и Милоградово смогли рассказать о своих проблемах в видеоконференции.

В основном люди рассказывали о жилищных правах, компенсациях, ликвидации последствий ЧС.

Жители рассказали о своих проблемах. Фото: Прокуратура Приморского края

Кроме своих личных проблем приморцы затронули и интересы других районов. Например, жители Надеждинского района рассказали о плохом состоянии региональной дороги Раздольное-Хасан, на которой из-за ремонта затруднилось движение: специалисты сняли асфальт и оставили трассу разбитой, а после тайфуна ситуация ухудшилась. Напомним, что подрядчик для восстановительных работ уже найден.

На совещании провели и видеоконференцию с жителями других поселков. Фото: Прокуратура Приморского края

Пострадавшие от непогоды также не согласны с тем, что им отказывают предоставлять компенсации за потерянный урожай и поврежденное имущество. Дмитрий Демешин поручил разобраться в этом вопросе и защитить права людей.

Всего на прием пришли 78 приморцев с личными и коллективными обращениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МЧС России: В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

Губернатор региона просил объявить чрезвычайную ситуацию еще в конце прошлой недели (подробнее...)

В Приморье командование ТОФ объявило повышенную штормовую готовность из-за тайфуна Nanmadol

Моряки каждый день следят за развитием циклона (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.