Марафон посетили не только новички, но и участники прошлого года. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В субботу, 24 сентября, в Приморской столице стартовал марафон «Мосты Владивостока». Преодолеть дистанции в несколько километров и проверить свои силы пришли около 4 тысяч профессиональных спортсменов и любителей бега.

В марафоне приняли участие профессиональные спортсмены и любители бега. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Болельщики пришли поддержать бегунов. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В рамках марафона участникам доступны несколько дистанций: в 5, 10, 21 и 42 километра, 1 километр предназначен для детей и паралимпийцев.

Маршрут по мосту через бухту Золотой Рог. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

На мероприятие прибыли спортсмены не только из Владивостока, но и из других городов России. Кто-то соревновался впервые, но были и те, кто уже преодолевал дистанции в прошлых годах. Бегунов ждал по-настоящему красивый и живописный маршрут, который пролегал по главным достопримечательностям приморской столицы – мостам на острове Русский и через бухту Золотой Рог. А финишировали они на главной площади города. Для детей же организовали дистанции на Светланской.

Маршрут по-настоящему можно назвать живописным. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Марафон посетили жители разных уголков России. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Финишная прямая была на центральной площади Владивостока. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Для участников обустроили раздевалки, а чтобы они непереживали за свои личные вещи – камеру хранения. На всей дистанции стояли точки питания, бегуны могли освежиться водой и фруктами, а на финише их ждал плов.

Спортсмены могли остановиться на специальных точках, чтобы подкрепиться и освежиться. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Иногда участникам приходилось делать небольшие передышки. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Первые соревнования начались в 8:00 на острове Русский, где спортсменам предстояло преодолеть 42 километра. В 9:00 и в 9:16 стартовали детский и паралимпийский забег. В 9:30 до финиша побежали участники трех дистанций в 21, 10 и 5 километров.

Детский забег прошел на Светланской. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

После соревнований юные спортсмены радостно подбегали к своим родителям, во всех красках рассказывая о своих впечатлениях. Не менее яркие эмоции испытали и взрослые, которые не могли сдержать свои улыбки во время покорения маршрута.

После соревнований дети поделились впечатлениями с семьей. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Награды, которые получили юные спортсмены. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Некоторые пришли на соревнования со своими вторыми половинками, а другие с любимыми питомцами. Участники радостно приветствовали своих болельщиков, проезжающие мимо машины и делали фотографии, чтобы навсегда запомнить этот день.

Спортсмены радостно приветствовали болельщиком и проезжающие миом машины. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Стартовал марафон в 8:00. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Некоторые участники взяли на пробежку своих питомцев. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Для кого-то марафон стал своеобразным свиданием. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

По пути спортсмены сделали несколько снимков. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во Владивостоке отменили костюмированное шествие и вечерний концерт в честь «Дня тигра»

В администрации города объяснили, с чем это связано (подробнее...)

Губернатор Приморья призвал отказаться от праздников из-за частичной мобилизации в России

Олег Кожемяко подчеркнул, что провести торжественные события стоит скромно (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.