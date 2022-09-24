Марафон посетили не только новички, но и участники прошлого года.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
В субботу, 24 сентября, в Приморской столице стартовал марафон «Мосты Владивостока». Преодолеть дистанции в несколько километров и проверить свои силы пришли около 4 тысяч профессиональных спортсменов и любителей бега.
В марафоне приняли участие профессиональные спортсмены и любители бега.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Болельщики пришли поддержать бегунов.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
В рамках марафона участникам доступны несколько дистанций: в 5, 10, 21 и 42 километра, 1 километр предназначен для детей и паралимпийцев.
Маршрут по мосту через бухту Золотой Рог.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
На мероприятие прибыли спортсмены не только из Владивостока, но и из других городов России. Кто-то соревновался впервые, но были и те, кто уже преодолевал дистанции в прошлых годах. Бегунов ждал по-настоящему красивый и живописный маршрут, который пролегал по главным достопримечательностям приморской столицы – мостам на острове Русский и через бухту Золотой Рог. А финишировали они на главной площади города. Для детей же организовали дистанции на Светланской.
Маршрут по-настоящему можно назвать живописным.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Марафон посетили жители разных уголков России.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Финишная прямая была на центральной площади Владивостока.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Для участников обустроили раздевалки, а чтобы они непереживали за свои личные вещи – камеру хранения. На всей дистанции стояли точки питания, бегуны могли освежиться водой и фруктами, а на финише их ждал плов.
Спортсмены могли остановиться на специальных точках, чтобы подкрепиться и освежиться.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Иногда участникам приходилось делать небольшие передышки.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Первые соревнования начались в 8:00 на острове Русский, где спортсменам предстояло преодолеть 42 километра. В 9:00 и в 9:16 стартовали детский и паралимпийский забег. В 9:30 до финиша побежали участники трех дистанций в 21, 10 и 5 километров.
Детский забег прошел на Светланской.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
После соревнований юные спортсмены радостно подбегали к своим родителям, во всех красках рассказывая о своих впечатлениях. Не менее яркие эмоции испытали и взрослые, которые не могли сдержать свои улыбки во время покорения маршрута.
После соревнований дети поделились впечатлениями с семьей.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Награды, которые получили юные спортсмены.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Некоторые пришли на соревнования со своими вторыми половинками, а другие с любимыми питомцами. Участники радостно приветствовали своих болельщиков, проезжающие мимо машины и делали фотографии, чтобы навсегда запомнить этот день.
Спортсмены радостно приветствовали болельщиком и проезжающие миом машины.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Стартовал марафон в 8:00.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Некоторые участники взяли на пробежку своих питомцев.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
Для кого-то марафон стал своеобразным свиданием.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
По пути спортсмены сделали несколько снимков.
Фото: Татьяна МЕЕЛЬ
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