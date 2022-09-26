Также в широком ассортименте представлены массажеры для лица. Фото: Анна СОБОЛЬ

От коллекции летней одежды во владивостокском филиале H&M остались рожки да ножки. Корреспондент «КП – Владивосток», который посетил магазин в ТВК «Калина Молл», нашел на прилавках сети только вещи маленьких размеров, бижутерию и разного рода аксессуары.

Не успели приморцы разобрать продукцию крупного магазина, как тот превратился в барахолку. Помимо женских юбок, шорт, нескольких детских футболок и панамок «микроразмеров», теперь в H&M можно приобрести чехлы на старые модели смартфонов и наушников марки. Также в широком ассортименте представлены массажеры для лица, лаки для ногтей, средства для ванн, бижутерия и аксессуары.

Только «побрякушки». Фото: Анна СОБОЛЬ

– Еще есть несколько пар обуви, шапки мужские, джинсы, легинсы, штаны для беременных. Размеры – все маленькое и самое маленькое.

Напомним, ранее dv.kp.ru писал, что Hennes & Mauritz закроет все свои точки в Приморье до конца сентября. Соответствующее объявление появилось на дверях магазина в «Калине Молл».

На прилавках пусто. Фото: Анна СОБОЛЬ

Перед этим компания заблокировала покупку вещей на своем сайте для россиян еще в марте 2022 года, а в конце августа сеть решила распродать запасы. Также редакция писала про приморского юриста из Дмитрия Качана, который решил засудить популярный бренд, подав на компанию иск о дискриминации.

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