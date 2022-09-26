Еще чуть-чуть и пламя бы «сожрало» вместе с машиной: пожарный-доброволец из Приморья рассказал о борьбе с огнем

Болотоход отлично поможет при тушении пожаров. Фото: Вадим ШКОДИН

Каждый год на территории южного Хасана пожары уничтожают около 80% площадей лесов и полей. Последствия кошмарные, мало того, что флоре и фауне района наносится непоправимый урон, так еще и страдают люди из ближайших сел. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» совместно с сотрудниками Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы побывал в этих местах, увидел собственными глазами километры цветочных лугов и дикую природу. Кто же спасает всю эту красоту, когда наступает коварный сезон пожаров? В Приморье есть уникальная добровольная дружина пожарных «Меловой период», люди из Цуканово, Зарубино, Краскино и других населенных пунктов объединяются в борьбе с этой проблемой. Наш корреспондент лично пообщался с соучредителем дружины Андреем Барсуковым, он рассказал, каково это, когда на тебя несутся языки пламени, а ты сидишь в застрявшем авто.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Вообще история создания «Мелового периода» началась еще в 2011 году в селе Цуканово. Благодаря инициативе Спартака Башарова появилась небольшая ячейка из 12 человек, которая боролась с пожарами, но не было должной финансовой поддержки, все только на общественных началах. Наступает 2018 год и Андрею приходит в голову организовать пожарную дружину, а он даже не знает о том, что в Цуканово уже есть такая. Кинул клич по селу Краскино, так и познакомился со Спартаком. Забегая немного вперед, именно он теперь руководит дружиной «Меловой период».

И понеслось. Сбор людей, подготовка документов и спустя время «Меловой период» официально зарегистрировали, как общественную организацию – добровольную пожарную дружину Хасанского района. Кстати, хотим отметить, что среди 75 пожарных есть и женщины, которые ничем не уступают в храбрости и бойкости мужчинам.

МАЛЕНЬКИЙ ВКЛАД В БОЛЬШОЕ ДЕЛО

Вызваться добровольно тушить пожар – дело хорошее, но минус в том, что не всегда люди могут ринуться на помощь, ведь у всех есть еще и основная работа, выезжают на подмогу те, у кого есть возможность. Но, как отмечает Андрей, даже маленькая команда из 5-6 человек вносит большой вклад.

Кстати, благодаря поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы у дружины появился мощный болотоход, с помощью которого можно в разы быстрее добраться до очага возгорания и не застрять в грязи. Ведь так, уже случилось когда-то с нашим рассказчиком. Машина никак не могла проехать по болотистой местности, еще чуть-чуть и пламя бы «сожрало» авто вместе с водителем. К счастью все обошлось, в последнюю минуту удалось как следует нажать по газам и отъехать в более безопасное место.

Тот самый болотоход. Фото: Вадим ШКОДИН

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ

– Пожары в Хасанском районе дело страшное, если не ошибаюсь в 2017 году огонь ринулся на один из старых поселков, сейчас его уже снесли, а ведь там когда-то жили люди, но у них сгорело абсолютно все. В селе Лебединое в этом году из-за пожаров из шести жилых домов остался только один. В селе Витязь тоже достаточно опасная пожарная обстановка. Наши ребята при себе держат воздуходувки, моментально реагируют, принимают участие в тушениях. А вообще обо всех возгораниях нам сообщают в группе WhatsApp, в которой есть все люди из дружины и местные жители.

Чаще пожары случаются весной, но если зима выдается практически бесснежная, то тушить огонь приходится даже на Рождество. За весь период существования дружины потушили более 200 пожаров. Однажды даже пришлось тушить пламя вдоль пограничной зоны вместе с представителями «Земли леопарда» и «Авиалесоохраны». В тот момент было задействовано 26 человек. С огнем боролись с 8 до 11 вечера.

По таким болотистым местностям просто так не проедешь. Фото: Вадим ШКОДИН

Кстати, «Комсомолка» уже писала о том, как «Меловой период» в феврале 2021 года ликвидировал часть пожаров на юге Хасанского района. В материале dv.kp.ru также опубликован видеоролик с места очага возгорания. Клубы дыма, черная земля и языки пламени – вот с чем сталкиваются смельчаки из добровольной пожарной дружины.

Корреспондент «Комсомолки» и Андрей Барсуков. Фото: Вадим ШКОДИН

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