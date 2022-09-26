Им все равно на красоту города: как в приморской столице борются с наружной рекламой

С начала 2022 года во Владивостоке убрали 35 крупных рекламных конструкций. Фото: городское управление наружной рекламы и информации.

Улицы приморской столицы пестрят всевозможными наружными рекламами, начиная от едва заметных объявлений на цветной бумаге, заканчивая огромными и яркими мониторами. В городе борются с незаконными отдельно стоящими конструкциями, демонтируют вывески с зданий и подпорных стен. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке исполняющий обязанности заместителя главы мэрии Николай Селюк рассказал о стандартах и требованиях к наружной рекламе.

Исполняющий обязанности заместителя главы мэрии Николай Селюк. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Какую рекламу необходимо согласовывать?

– С начала 2022 года во Владивостоке убрали 35 крупных конструкций, не только 3х6, но и больше. Администрация не дремлет. У нас есть Управление наружной рекламы и информации, которое ведет постоянный мониторинг за рекламораспространителями, контентом и самими конструкциями. Специалисты работают не первый год и знают владельцев строений как говорится в лицо. Если в районе появляется крупноформатное строение и никто не признается, чье оно, то проводится работа по выявлению, далее подается на комиссию, назначается дата демонтажа, а затем и сама разборка.

Любая рекламная конструкция должна согласовываться через департамент информационной политики Приморского края, чтобы узнать, соответствует она архитектурному облику Владивостока или нет. Например, в центре не все будет смотреться уместно, так как здесь много памятников архитектуры. Но если вы, к примеру, владелец небольшого магазина в многоквартирном доме и повесили над своими окнами вывеску «Канцелярия», то ее утверждать не надо.

– Администрация сразу принимает меры по демонтажу или это длительная процедура?

– Сначала выявляется конструкция и ее владелец, составляется протокол о незаконности, предписание на добровольный снос. Если же предприниматель ничего не делает, проходит проверка, мы подаем документы, проводим комиссию и последний этап – демонтаж.

По словам Николая Селюка, не все рекламные конструкции надо согласовывать. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Как получить разрешение на размещение рекламы?

– Если вы хотите повесить ее на здании, то необходимо получить согласие собственника дома и подать его вместе с заявлением в департамент информационной политики Приморья. Специалисты определят, подходит ли она архитектурному облику существующей застройки, не попадает ли в охранную зону памятников архитектуры и т.д. После утвердительного ответа органов власти заявитель обращается в Управление наружной рекламы и информации администрации города Владивостока за разрешением. Также надо будет заплатить пошлину в пять тысяч рублей и только после всего этого получить разрешение.

При размещении отдельно стоящих конструкций требуется разрешение собственника земли.

– Какие существуют стандарты и требования к наружной рекламе?

– Их определяет федеральный закон, но по муниципальным актам о благоустройстве есть требования к формату вплоть до того, какая должна быть краска или лампочки.

Есть определенные параметры по цветовой гамме, окрас вывески должен соответствовать облику здания, но при этом не сливаться с домом.

– Можно ли привести город к единообразию?

– Все относительно, так как есть предприниматели, которые идут в прокуратуру и пытаются оспорить муниципальный акт, им все равно на красоту и общий облик города. Люди приходят к нам для утверждения вывесок только после того, как мы проводим демонтажные работы. Но бывали случаи, когда на нас жаловались уже после того, как проект был согласован.

– Есть ли какая-то цензура на рекламу?

– Рекламораспространители попадают под действие федерального закона, поэтому они никогда не пропустят что-то асоциальное. Также нельзя размещать лицо человека без его разрешения.

– Какие штрафы предусмотрена за самовольное размещение наружной рекламы?

– Для обычных граждан от 1000 до 1500 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 500 000 до 1 миллиона рублей.

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