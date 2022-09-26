Масштабный фестиваль народного творчества и урожая прошел 25 сентября. Фото: Мария КАЮРОВА

Услышать песню очаровательной русалки, посмотреть на сражение храбрых рыцарей, отведать чай с пряниками и даже пострелять из лука – это лишь малая часть того, что могли сделать жители гости Владивостока на празднике урожая «Осенины». Народные гуляния включили в себя еще и выставку-продажу рукодельных изделий, соревнования по ловле тунца и множество интересных мастер-классов. О том, что же еще принесло празднество в приморскую столицу, читайте в материале dv.kp.ru.

Тут и там блуждали сказочные персонажи. Фото: Мария КАЮРОВА

Масштабный фестиваль народного творчества и урожая прошел 25 сентября на острове Русский. Самое приятное, что вход был бесплатный, как для героев русского фольклора, так и для обычных гостей. Но в атмосфере гуляний не присоединиться к тематике мероприятия было просто невозможно. Те, кто пришел без какого-либо атрибута «Осенин», в итоге надевали венок или рисовали на лице веснушки.

Более того, приморцы могли примерить народные костюмы, девушки выстраивались в очередь, чтобы погадать на суженого на славянских рунах или воске. Ажиотаж оправдывал себя, ведь на праздник приехала необычный гость - ведьма. А любители запечатлеть момент то и дело бегали от одной фотозоны к другой.

Очаровательная русалка. Фото: Мария КАЮРОВА

Кстати, всех гостей фестиваля встречала конечно же хозяйка праздника Осенина, а ее непоседливая подруга Мотаня, кружась в танце, втягивала людей в хоровод. Песни, танцы, частушки – вот что создавало особую атмосферу в тот день. Особенно весело было детям. Ну а разве могло быть иначе, когда вокруг тебя пляшут герои из русских народных сказок? Кстати в «Веселой частушечной» можно было выучить парочку песен и потренировать свои навыки в древнейшем жанре фольклора.

Люди могли насладиться живой музыкой. Фото: Мария КАЮРОВА

Для любителей подвигаться предоставили возможность присоединиться к войску Кощея и сразиться с нечистью волшебным оружием, метнуть маленький топор в мишень и выстрелить из лука. А пока проходили магические бои и турниры, художники рисовали портреты красавиц, а сладкоежки кушали баранки с ароматным чаем.

Улыбнитесь, красавица! Фото: Мария КАЮРОВА

Отметим, фестиваль народного творчества «Вековые традиции. Праздник урожая» и «Осенины» организовали министерство культуры и архивного дела Приморского края совместно с командой «Гикторий».

Кощей охраняет царевну. Фото: Мария КАЮРОВА

Леший. Фото: Мария КАЮРОВА

Боевые ранения почти как настоящие. Фото: Мария КАЮРОВА

Тренировка юных богатырей. Фото: Мария КАЮРОВА

Сражения на волшебном оружии. Фото: Мария КАЮРОВА

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