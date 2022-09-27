Лечение женской онкологии бесплатно – это не миф!

Специалисты расскажут о симптомах женской онкологии.

Тема рака – тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагноза, а кто-то теряется в обилии информации. Заболеваемость онкологией с каждым годом растет. Часто, получив направление к онкологу, пациентам сложно попасть к врачу и пройти нужное обследование из-за больших очередей. У кого есть финансовые возможности обращаются в частные клиники, а у кого возможности ограничены – теряют драгоценное время.

Можно ли пациенткам с раком молочной железы или онкогинекологией пройти необходимый скрининг и получить хирургическую помощь бесплатно без изнуряющих очередей и самое главное не упустив время?

Гости программы: Анастасия Витальевна Изосимова, врач онколог-маммолог, хирург медцентра ДВФУ и Константин Сергеевич Буденный, врач онкогинеколог, хирург медцентра ДВФУ .

Поговорим с экспертами о симптомах и видах женской онкологии. О том, что такое мастэктомия и реконструктивная пластика, обсудим преимущества лапароскопических операций без разрезов и о многом другом.

Расскажем какую помощь можно получить по полису ОМС и квотам в медицинском центре ДВФУ уже сегодня.

Слушайте об этом в программе «Здоровый разговор» 28 сентября в 10 утра на радио «Комсомольская правда» на частоте 90.4 FM во Владивостоке, в 99.4 FM в Уссурийске и 107.2 FM в Находке.

Смотрите прямую видеотрансляцию программы «Здоровый разговор» на ютуб-канале «Радио Комсомольская правда Владивосток».

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