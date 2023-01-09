Спектакли для детей и взрослых во Владивостоке в январе 2023 года

Что посмотреть во владивостокских театрах в январе 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Январь – хорошее время для культурного обогащения. Тем более что владивостокские театры подготовили весьма обширный репертуар. «Комсомольская правда» рассказывает о самых интересных спектаклях для детей и взрослых, которые пройдут во Владивостоке в январе 2023 года.

12 января, «Анна Каренина», 12+

Где: Приморский театр имени Максима Горького, улица Светланская, 49.

Во сколько: в 18:30.

Одно из самых известных и эмоциональных произведений Льва Толстого о светской женщине, которая оставляет семью ради любви.

Армин Петрас, немецкий режиссер, создал сценическую версию самой знаменитой сюжетной линии романа. При всей знакомой и трагичной истории любви Анны вас ждет очень необычная версия отношений героев пьесы, оригинальные сцены и хореография, музыкальное и световое сопровождение спектакля.

Сцена из «Анны Карениной». Фото: Приморский театр имени М. Горького

19 января, «Мастер и Маргарита», 12+

Где: Приморский театр имени Максима Горького, улица Светланская, 49.

Во сколько: в 18:30.

Бессмертный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» горячо любим по всему миру. Сама судьба автора, история романа и текст, не законченный Булгаковым по причине его кончины, будоражат, притягивая все больше почитателей.

На спектакле вас ждет неожиданный взгляд на произведение, поместивший весь объем романа в смелую остросюжетную пьесу, где текст автора полон скрытой энергией христианского самопожертвования, яростной страстью и мистической верой в потусторонние силы женской всеобъемлющей любви.

Сцена из «Мастера и Маргариты». Фото: Приморский театр имени М. Горького

27 января, «В джазе только девушки», 12+

Где: Приморский театр имени Максима Горького, улица Светланская, 49.

Во сколько: в 18:30.

Спектакль по мотивам легендарного голливудского фильма от режиссера Билли Уайлдера «Некоторые любят погорячее».

Волнующая музыкальная история о приключениях двух музыкантов – Джо и Джерри, которые поневоле оказались свидетелями бандитской перестрелки, и теперь, чтобы спастись от преследования гангстеров, им срочно нужно покинуть город. К счастью, в уезжающем на гастроли музыкальном коллективе как раз не хватает пары человек на саксофон и контрабас, только есть одно но – коллектив-то дамский.

Блестящее шоу с необычными костюмами и декорациями в связке с любовными интригами, вокальными номерами и добродушным юмором.

Сцена из «В джазе только девушки». Фото: Приморский театр имени М. Горького

28 января, «Царевна-лягушка», 3+

Где: Приморский краевой театр кукол, улица Петра Великого, 8.

Во сколько: в 12:00.

Любимая народная сказка из детства, наполненная волшебством, юмором и глубокими мыслями. Притча о том, что любовь – настоящая чудотворная сила, способная многое исправить.

Бывает в жизни так, когда некоторые вещи и поступки могут оказаться вовсе не тем, чем кажутся на первый взгляд, а в сказке-то уж тем более – неприметная лягушка может обернуться царицей прекрасной, или, напротив, именитая боярыня окажется хуже ядовитой змеи.

Классический спектакль в современной интерпретации, с невероятными спецэффектами и сказочными декорациями. После такого увлекательного путешествия вы и ваши дети останетесь под яркими впечатлениями.

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