На Камчатке двое людей разбились на снегоходе об опору ЛЭП

Иллюстрация из архива «КП». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшная трагедия произошла на Камчатке. Мужчина 1983 года управлял снегоходом и врезался в опору линии электропередач, в результате чего погиб водитель и его пассажирка. В полиции края 9 января рассказали детали ЧП. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Произошло столкновение 7 января около трех часов дня в районе Хайрюзово. Житель Камчатки за рулем ВК-540, не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП. Ранее в социальных сетях появилась информация, что вместе с мужчиной погибла его жена. Редакция связалась с пресс-службой УМВД России по Камчатскому краю.

– Пассажиркой снегоходчика была женщина 43 лет. Он скончался на месте, а она погибла в больнице. Еще неизвестно, в каком статусе отношений они были с водителем, – рассказали журналисту «КП» сотрудники ведомства.

Кроме того, стало известно, что мужчина не справился с управлением снегохода из-за отсутствия прав. Именно это стало причиной наезда техники на линию электропередач. Полиция продолжает выяснять все детали произошедшего.

Напомним, «Комсомолка» писала, что 11 человек на Камчатке провалились под лед на снегоходе с санями. Среди пострадавших был 12-летний ребенок.

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