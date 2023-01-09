«Комсомолка» подводит итоги первой недели 2023 года в Приморье

Топ новостей с 1 по 8 января в Приморском крае. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Позади первая неделя 2023 года, в праздничные выходные в Приморье произошло много интересных событий. «Комсомолка» собрала топ самых громких новостей с 1 по 8 января. Отметим, мы составили тематические рубрики, чтобы читателям было проще найти то, что их интересует. Итак, предлагаем вспомнить с чего начался этот год.

ОБЩЕСТВО

В социальных сетях активно тиражировали кадры из приморского Дальнегорска: жители внезапно оказались очарованы новогодним оформлением главной площади города. Его центр освещают новогодние иллюминации и невероятная елка. Муниципалитет в этом году, признались местные жители, действительно постарался. Зеленая красавица в центре площади украшена яркими фонарями, убранство оценили все приезжие в город туристы. Кадры с площади можно посмотреть в материале dv.kp.ru.

Кстати, на какое-то время жителей Приморья отвлекли от новогодней суеты. Неизвестный и необычайно яркий объект заметили буквально за день до Нового года. Западные СМИ, в частности новостное агентство «Ренхап», сообщило, что Южная Корея успешно провела испытательный полет твердотопливной космической ракеты-носителя со ссылкой на Минобороны.

Но вернемся к выходным. Люди, решившие отдохнуть на катке, оказались разочарованы. Сразу стоит оговориться, речь шла об озере Чан на Молодежной. Дело в том, что оператор, занимающийся формированием площадки для катания, анонсировал ее открытие в понедельник, в 14:00. Но довольствоваться 2 января местным жителям пришлось небольшим расчищенным кусочуом, да и качество льда оставляло желать лучшего.

Но мы уж точно знаем, что в Приморье есть много мест, где можно весело провести время зимой. Именно в холодное время года взрослые и дети катаются на ватрушках, коньках, лыжах, сноубордах, играют в снежки. Предлагаем отправиться за новыми яркими впечатлениями вместе с «Комсомолкой».

Мы запустили интересный фотоконкурс «Зимние забавы», который позволит читателям поделиться своими эмоциями и красочными моментами. Посмотрите, как веселилась в автопробеге «Зимний тест-драйв» наша команда и постарайтесь, чтобы ваши развлечения были не менее активными и яркими.

Больше полугода в ремонте многострадальный плашкоут СП «Путятин», призванный перевозить жителей одноименного острова на материк. До закрытия навигации маломерных судов местные «прибивались» к частным катерам, удачей было попасть и на рейс угольного парома. Сейчас этих возможностей нет, жители с середины ноября не могут добраться до «большой земли», хотя на проблему уже отреагировал и губернатор Приморья Олег Кожемяко (отстранил замминистра транспорта от должности), и правоохранители. Заведено уголовное дело. Буквально брошенные жители Путятина вновь записали коллективные обращения – на этот раз президенту РФ Владимиру Путину.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В разгар празднования Нового года во Владивостоке 1 января в 00:30 на вызове избили бригаду скорой помощи. Больше всего пострадал 61-летний врач-реаниматолог. Сотрудники полиции нашли виновного, Им оказался 34-летний ранее судимый мужчина.

2 января праздничные выходные в столице Приморья омрачил серьезный пожар на Второй Речке. На улице Енисейская загорелась одна из квартир в многоэтажном жилом доме. Огонь перекинулся на несколько балконов. Людей из горящего здания пришлось срочно эвакуировать.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

Следственный комитет организовал проверку по факту смерти пациента Владивостокской клинической больницы № 4. Мужчину нашли мертвым около медучреждения. По словам жены больного, ее супруг был госпитализирован с пневмонией, а затем жаловался на плохое содержание и отсутствие питания.

В Приморье, в поселке Заводской конфликт между двумя подростками закончился трагедией. 17-летний парень зарезал своего 15-летнего знакомого. От ножевого ранения несовместимого с жизнью юный приморец скончался в реанимационном отделении. Несовершеннолетнего, применившего холодное оружие, задержала полиция.

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

О серьезном ДТП на дороге в Приморье сообщили жители в социальных сетях. В районе Американского перевела (недалеко от Находки) джип Toyota Prado столкнулся с другим участником движения 6 января. Определить второй пострадавший автомобиль сложно, так как он улетел в овраг из-за удара. Сам джип остался на дороге, он разбит с передней части кузова почти вдребезги. Изначально предполагалось, что рядом лежали несколько накрытых тел – будто минимум два человека скончались.

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