Экзамены в Приморье пройдут в три этапа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Учащимся 9 и 11 классов совсем скоро предстоит пройти волнительный этап в их жизни – сдача государственных экзаменов. Министерство образования и науки Приморского края сообщило, что сдать школьные предметы можно будет во время основного, досрочного и дополнительного этапов. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает о сроках проведения и проходных баллах Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) и Основных государственных экзаменов (ОГЭ) в 2023 году в Приморском крае.

Экзамены в 11 классе представляют собой сдачу двух главных предметов – русского и математики (профильный или базовый уровень, смотря что предпочтительней для поступления в университет). В качестве дополнительных предметов можно выбрать два и более, такие как – литература, физика, химия, география, биология, иностранные языки, информатика и история.

Девятиклассники аналогично сдают из обязательных математику и русский, но самостоятельно могут взять только два предмета.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ И ОГЭ В 2023 ГОДУ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Есть три допустимых периода, когда проводят экзамены, – основной, досрочный и дополнительный.

Экзамены проходят в строгих условиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основной период для всех выпускников, которые сдают ОГЭ, длится с 24 мая по 1 июля, ЕГЭ – с 26 мая по 1 июля.

Основной период ЕГЭ:

География, литература, химия – 26 мая

Русский язык – 29 мая

Математика (базовая и профильная) – 1 июня

История, физика – 5 июня

Обществознание – 8 июня

Иностранные языки, биология – 13 июня

Иностранные языки «Говорение» – 16,17 июня

Информатика – 19, 20 июня

Основной период ОГЭ:

История, физика, биология – 24 мая

Обществознание, информатика, география, химия – 30 мая

Иностранные языки – 2, 3 июня

Русский язык – 6 июня

Математика – 9 июня

Литература, физика, информатика, география – 14 июня

Обществознание, биология, химия – 17 июня

Кстати, в основной период есть и резервные дни – с 22 июня по 1 июля, в которые можно сдать экзамен повторно, если вдруг совпали даты сдачи предметов по выбору.

Досрочный период нужен тем, кто хочет снять с себя нагрузку в первый период, для школьников, находящихся на лечении, а также для выпускников прошлых лет, которые хотят попытать удачу вновь или получить еще одно образование в другой области. Сроки ОГЭ – с 21 апреля по 16 мая, ЕГЭ – с 20 марта по 19 апреля.

А вот уже дополнительный период используют для пересдачи тех или иных предметов в случае неудовлетворительной суммы баллов, а также если и вовсе провалили экзамены. Пересдать можно только один или два предмета, ОГЭ – с 4 по 23 сентября, ЕГЭ – с 6 по 19 сентября.

На экзамены с собой можно брать только паспорт и черную ручку, а на некоторые – еще и калькулятор, линейку и транспортир. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ ДЛЯ ОГЭ И ЕГЭ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В 2023 ГОДУ

Порог по основным предметам такой же, как и в 2021-2022 годах. Напомним, что проходные баллы, это тот минимум, который даст возможность подать заявление для участия в конкурсе за бюджетные и платные места в высшем учебном заведении. Но при этом каждый университет вправе установить собственные рамки для поступающих, которые могут быть выше требований министерства образования.

Русский язык, литература, география – 40 баллов

Математика, физика, биология, химия – 39 баллов

Информатика – 44 балла

Обществознание – 45 баллов

История – 35 баллов

Иностранные языки – 30 баллов

Экзамены – стресс для школьников. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Итоги сдачи ЕГЭ в 2022 году в Приморье

Статистика прошлого года показала, что легче всего выпускникам дался английский язык, средний балл у сдававших больше 73. Также успешно справились и с главным предметом по русскому языку.

Из наиболее популярных предметов стало обществознание, 4116 детей отдали предпочтение именно этой дисциплине, физика на втором месте – 1756, а вот история привлекла 1626 учеников. Все меньше, как дополнительный предмет на ЕГЭ, выбирают литературу и географию.

Количество ребят из Приморья, которые получили суммарно 100 баллов в 2022 году – 37 человек. Первым выпускником, написавший экзамен на столь высокую оценку, стал школьник из Владивостока, он сдавал тест по литературе.

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