На Камчатке более 200 женщин обследовали на рак груди бесплатно в рамках всемирной акции

Розовая лента – символ борьбы с раком груди. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

На Камчатке завершили акцию «Розовая ленточка», целью которой – борьба с раком молочной железы. Диагносты Национального медцентра онкологии имени Блохина провели исследования более 200 местных жительниц. Бригада врачей за три дня без отдыха выявила 11 патологий высокого риска, 42 доброкачественных образования. Диагностику вели на оборудовании компании Mindray, это известный во всем мире китайский производитель медицинской аппаратуры.

Как сообщили в региональном минздраве, цель акции – привлечь внимание женщин к своему здоровью и помочь врачам выявить рак молочной железы на ранней стадии:

– Эта патология является самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин, и чем раньше выявлена злокачественная опухоль молочной железы, тем больше шансов на ее успешное лечение.

Обследовано более 200 женщин. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Онкологи провели мастер-класс по комплексному подходу к диагностике рака груди для коллег из Камчатского края. Замминистра здравоохранения региона Сергей Будников отметил, что повышение квалификации с помощью коллег из федерального центра поможет женщинам выявить патологии на ранних этапах.

К слову, «Розовая ленточка» – всемирно известная акция. Впервые она прошла в 1990 году. На Камчатке подобные мероприятия провели даже для осужденных женщин в 2020 году. Розовая лента – принятый символ борьбы с онкологией молочной железы.

Как неоднократно писала «Комсомольская правда – Владивосток», рак груди – насущная проблема женщин в России. В Приморье, например, за прошлый год обнаружено более 890 злокачественных образования молочной железы. Ранее мы беседовали с заслуженным врачом, онкологом-маммологом о том, как обнаружить эту напасть и правильно проводить диагностику.

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