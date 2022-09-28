Сорванные концерты и смена имиджа: как проходили выступления Бориса Моисеева в столице Приморья

Борис Моисеев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В России скончался один из самых эпатажных артистов и танцоров отечественной эстрады – Борис Моисеев. Певец умер на 69-году своей жизни, причиной оказался инсульт. Новость стала ударом для всех поклонников заслуженного артиста страны. «Комсомольская правда – Владивосток» решила вспомнить, как проходили выступления Бориса в Приморье и на Дальнем Востоке.

Более 30 лет Моисеев не сходил со сцены, выступая в качестве хореографа, певца, режиссера и организатора. Шоу артиста всегда собирали полные залы и вызывали у публики бурные эмоции с аплодисментами. А как же тут не восхититься ярким образам и отточенным танцевальным движениям.

Впервые эстрадный певец посетил Владивосток в августе 1985 года в составе трио «Экспрессия» вместе с Аллой Пугачевой. А уже личный концерт – «большой сольник» –Борис Моисеев провел во Владивостоке в 2008 году. Он выступил в приморской столице во время своего гастрольного тура в города Дальнего Востока. Местные жители встретили его с большой радостью. Певец отметил, что очень похож с Владивостоком.

– Хотелось бы, чтобы никто не мешал вам здесь жить, любить и быть счастливыми, – трогательно заключил Борис Михайлович после выступлений.

Следующий визит в дальневосточный центр пришелся на 2014-й. Моисеев тогда даже успел посмотреть выступление арт-группы «Хор Турецкого», а также решил сменить имидж в местном салоне красоты.

Но случались во Владивостоке и не очень приятные моменты. В том же 2008 году певец рассказал, что на плакатах с его фотографией кто-то пририсовывал усы. Иногда концерты одиозного артиста и вовсе пытались сорвать.

Казус, например, случился в соседнем регионе. В 2007 году Борис Моисеев прилетел в Благовещенск, и незадолго до его выхода на сцену зрители с первых рядов неожиданно стали уходить. Оказалось, что кто-то разлил жидкость с едким запахом, из-за чего люди не могли дышать. Всех пришлось пересаживать в другой конец зала, при этом артист наотрез отказался покидать сцену. Когда же выступление все-таки началось, сотрудникам полиции внезапно сообщили о мине в здании филармонии. Но кинологи ничего не нашли. Злоумышленник, который решил подтрунить над артистом, тоже остался без наказания.

Борис Моисеев по-настоящему любил Владивосток и даже хотел переехать в город, просил экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина поселить его в краевой столице, но, к сожалению, так и не получил какого-либо ответа.

Редакция «КП – Владивосток» присоединяется к соболезнованиям.

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