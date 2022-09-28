Любовь не боится преград. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти каждая девушка хоть раз, да представляла, как пройдет день ее свадьбы. Пышное платье, фата, букет, радостные гости – в общем, классика. Однако наступили совсем другие времена. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране и угрозе со стороны Запада. Уже на следующий день у военкоматов стояли очереди из мужчин, а девушкам пришлось отложить мечты о пышном празднестве до лучших времен. Но для кого-то отсутствие шикарного банкета совсем не помеха связать с любимым свою жизнь узами брака. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» узнал, сколько пар отправились в ЗАГС на прошлой неделе.

В департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края нам рассказали, что за период с 22 по 26 сентября зарегистрировали 947 браков, из них 605 – с просьбой сократить срок ожидания принятия документов. Речь о будущих семьях, в которых мужчина получил повестку.

– Мы уже задумывались о свадьбе, хотели пышный праздник, денег накопить, но раз такая ситуация, куда деваться? Но это не страшно, устроим теплый семейный ужин, позовем родителей и самых близких друзей. Да и не до гуляний сейчас. За мужа волнуюсь, но он выглядит спокойным, как танк, – поделилась жительница Приморья.

Чтобы вступить в брак и при этом не ждать месяц, когда настанет очередь расписаться, мобилизованным и их возлюбленным нужно лично подать в любой ЗАГС Приморского края (вне зависимости от места проживания) совместное заявление о заключении брака в письменной форме. А также предъявить документы, удостоверяющие личности, и документ, который подтвердит, что предыдущий брак (если кто-то уже был женат) был расторгнут.

Не стоит забывать и то, что за официальную регистрацию заключения брака установлена государственная пошлина – 350 рублей. Ее необходимо заплатить до подачи заявления.

И уже непосредственно в ЗАГСе паре нужно будет написать совместное заявление с просьбой сократить установленный срок для регистрации заключения брака, указав уважительную причину – возможный призыв на военную службу в связи с частичной мобилизацией.

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