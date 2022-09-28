Планеты устроили ретроградный бунт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Люди обращались к звездам еще в древние времена, ведь порою, чтобы найти ответы на вопросы, достаточно было взглянуть на небо над головой. По сей день многие интересуются астрологией, следят за положением планет и пытаются предсказать будущее. «Комсомольской правде – Владивосток» тоже стало интересно, как же пройдет осень 2022 года и чего ожидать в ближайшее время. Может пора потребовать у начальства повышения или стоит подождать? Вдруг Юпитер сейчас не в том положении или Марс? Мы в этом ничего не понимаем, а вот астронумеролог Евгений Хат из Приморского края в этой теме хорошо разбирается и с удовольствием приоткрыл для нас завесу тайн.

БУНТ ПЛАНЕТ

По словам специалиста, ситуация в мире всегда имеет отражение в гороскопе. В принципе, последние месяцы были очень напряженными в области астрологии, и это очень сильно сказывается на той реальности, в которой мы сейчас живем.

– Во-первых, сейчас на небе почти все планеты находятся в ретроградном положении, за исключением Солнца и Луны, конечно. Эти фигуры никогда не входят в ретрофазу. Спокойными также остаются Марс и Венера. Когда мы видим такую комбинацию планет, мир, грубо говоря, начинает тормозить, возвращаться назад, осматривается, что-то переделывает.

Из-за того, что планеты «пошли в пляс», люди могли столкнуться, например, с тем, что запущенный бизнес не идет в гору, а все сделки затягиваются. Да и в целом это отразилось на многих сферах жизни, особенно на логистике.

ОСЕНЬ УДИВИТ

– Осенью во многом можно ожидать ярких событий. Яркий в этом случае несет в себе значение – обсуждаемый. Кстати, помните про Плутон? Да, его уже не принимают за планету, но тем не менее для астрологов это очень важный момент, который мы всегда учитываем. Плутон – это самый медленный объект, который вносит свои коррективы в быт и жизнь всех людей.

Дело в том, что с середины октября эта карликовая планета станет директной, то есть «пойдет» прямо. До этого, с мая месяца Плутон был в ретрофазе. На данный момент он находится в знаке козерога. А им, как известно, правит Сатурн, который отвечает за границы, правление и людей, у которых есть власть. И что дает сумма этих планет? Плутон постепенно избавляется от всего, что плохо работает. Он медленно, но верно расставляет нужные фигуры на Земле, подобно, как в шахматах. Все происходит так, как это нужно по меркам космических сил.

– Как только Плутон выйдет из ретрофазы, все события, которые, скажем так, продвигаются с медленным скрежетом, пойдут куда быстрее.

Евгений Хат помимо астрологии разбирается и в нумерологии. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ЧЕГО ОЖИДАТЬ

Будут ли напряженные дни в октябре? Да, но мы сможем подготовиться к ним заранее. С 30 сентября по 8 октября произойдет такой аспект, как тауквадратура. Более понятным языком, это расположение Меркурия, Нептуна и Марса. Меркурий отвечает за мысли и дает ответы на такие вопросы, как «что я думаю?», «что я говорю?». Марс – самая напряженная точка, он отвечает за напор и активность и даже агрессию. А Нептун размывает границы и не дает увидеть правду. В такие моменты для человека истина заключается лишь в том, во что он сам верит. В этот период лучше не спорить, ибо это не самый благоприятный период для выяснения отношений.

А позитивные моменты предвидятся? Астролог говорит, что без них мы не останемся. В период с 10 по 25 ноября на небе будет благоприятная обстановка для того, чтобы мы дошли до своих целей, докопались до истины и приняли важное решение. Так что на небе появятся, назовем их так – комбинации, которые принесут нам долю оптимизма.

– Когда профессиональные астрологи делает прогноз, то не ориентируются на определенный знак зодиака, он для всех. В том числе для людей из разных стран. Так будет правильно.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Также Александр Хант оставил рекомендации на осень этого года, чтобы мы смогли с достоинством преодолеть трудности и с распростертыми объятиями принять радость, которая придет в наш дом.

Первое, что советует специалист, это не поддаваться на провокации, когда встречаешь чужую точку зрения, поскольку достучаться до кого-то будет не просто (аспект от Юпитера). Особенно на национальные, семейные и политические взгляды и мнения.

Второе – это учиться в условиях ограничений искать выход, решение, чего бы это не касалось. Особенно работы, бизнеса, материальных вопросов. Уделите этому внимание до 23 октября (Ретро Сатурн). Зато в это время есть все условия для того, чтобы благоприятно определиться с направлением вашей жизни.

И конечно же мы не могли обойти стороной тему любви. В личном и амурном плане, стоит обратить внимание на период до 20 октября, это в целом интересное время для знакомств и налаживанию отношений. А вот после 20-х чисел октября до 15 ноября, период не простой. С одной стороны будет больше эмоциональных и любовных переживаний, с другой, не всем такое по душе. Именно поэтому вероятны трудности в отношениях, если не давать выход эмоциям.

И НАПОСЛЕДОК

Если заглянуть в будущее еще чуть-чуть дальше, то Евгений предлагает обратить внимание на Сатурн. В 2020 году планета вошла в знак Водолея. С того самого момента мы столкнулись с ограничениями. Например, это коснулось цепочек логистики и антиковидных мер.

– У вселенной особое чувство юмора. Скажем так, программа есть – надо исполнять. Задача Сатурна – ограничить. А что касается водолея – это похоже на толпу людей, которая движется в одном направлении. И получается, что человек хочет куда-то переместиться, а ему программа не разрешает. Водолей и Сатурн – это социальные программы, а социум сейчас живет в условиях ограничений и давления. Но именно благодаря этому мы найдем правильный путь.

По словам астронумеролога Сатурн выйдет из этого состояния только в марте 2023 года, а до этого мы будем жить в сдерживающих нас в чем-то реалиях.

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