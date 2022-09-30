Волейбольный клуб «Приморочка» из Владивостока: история и достижения

«Приморочка» на предсезонных играх в Куйбышеве. Фото: ВК «Алтай» Барнаул

Женская волейбольная команда «Приморочка» выступает в Высшей лиге «А» чемпионата России, является серебряным и бронзовым призером чемпионата. Старт сезона 2022-2023 запланирован на октябрь, а пока рассказываем о главных достижениях владивостокского волейбольного клуба «Приморочка».

ИСТОРИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА «ПРИМОРОЧКА»

Спортивный волейбольный клуб «Приморье» создан 20 февраля 2007 года по инициативе администрации Приморского края.

В свой дебютный сезон женская команда по пляжному волейболу (Евгения Уколова и Мария Браткова) сумела завоевать «золото» чемпионата страны. В следующем году коллектив «Волейбол-Приморье» сумел подтвердить звание лучшей команды России по пляжному волейболу, а также одержать победу на двух первенствах Европы: до 20 и до 23 лет. Кроме того, в сезоне 2008 года команда «Волейбол-Приморье» стала бронзовым призером.

В 2009-м команда юношей по пляжному волейболу выиграла первенство России. Девушки завоевали Кубок России, стали третьими на чемпионате России и с таким же результатом завершили турнир Мировой серии. По итогам того же года спортивный клуб «Волейбол-Приморье» был признан лучшим клубом России по пляжному волейболу.

В 2010 году совместно с владивостокским государственным университетом экономики и сервиса (ВГУЭС) была создана команда по классическому волейболу, которая стала участником чемпионата России в Высшей лиге «Б». По итогам четырех туров предварительного этапа команда заняла третье место и вышла в полуфинал соревнований.

В 2012 году клуб возглавил Эдуард Сандлер. Команда заняла первое место в чемпионате Дальнего Востока и вновь завоевала право участия в Высшей лиге «Б» чемпионата России.

Спортсменки с тренером. Фото: ВК «Алтай» Барнаул

2012-2013

ВК «Приморье» за три тура до окончания чемпионата, гарантировал для себя первое место по итогам Высшей лиги «Б» чемпионата России и впервые в истории приморского волейбола вышел в Высшую лигу «А». В составе команды золотые медали завоевали семь воспитанниц приморского волейбола.

Перед дебютным сезоном в Высшей лиге «А» команда «Приморье» была переименована в «Приморочку». На новом для себя уровне приморские волейболистки одержали 15 побед в 40 матчах и, заняв итоговое девятое место, сохранили прописку в Высшей лиге «А». Самым результативным игроком команды стала приморская воспитанница Яна Киселева.

В 2013 году игрок клуба «Приморочка» Дарья Рудых в составе сборной России завоевала «золото» чемпионата Европы среди девушек до 18 лет и первенство Восточно-Европейской зональной ассоциации.

2014-2015

«Приморочка» завоевала бронзовые медали Кубка Сибири и Дальнего Востока. В чемпионате Высшей лиги «А» команда добилась лучшего результата, взяв четвертое место.

В составе клуба честь Приморского края успешно защищали два игрока команды по пляжному волейболу: 17-летняя Дарья Рудых и 26-летняя Ольга Мотрич.

2016-2017

Команда начала с успешного выступления на Кубке Сибири и Дальнего Востока, завоевав серебряные медали турнира. По итогам чемпионата Высшей лиги «А» «Приморочка» стала серебряным призером, что является наивысшим достижением за всю историю клуба.

2017-2018

Чемпионат России в 2018 году стал самым непредсказуемым за последние годы. До последнего тура на медали Высшей лиги «А» претендовали шесть команд, но призеры сохранили за собой те же места, что были заняты в 2017 году. Таким образом, команда повторила свой лучший результат, второй год подряд завоевав «серебро».

2018-2019

«Приморочка» начала с выступления в Кубке Сибири и Дальнего Востока, на котором во второй раз в своей истории завоевала бронзовые медали. По итогам регулярного чемпионата Высшей лиги «А» приморская команда заняла третье место, а в первом в истории лиги плей-офф уступила в серии за «бронзу» и квалифицировалась на итоговом четвертом месте.

2019-2020

«Приморочка» заняла седьмое место в Высшей лиге «Б». Впервые в этом сезоне приморский клуб в чемпионате России представляла молодежная команда «Приморочка-2». По итогам дебютного сезона «молодежка» завоевала серебряные медали Первой лиги.

2020-2021

Приморский волейбольный клуб в чемпионате России представляла только молодежная команда «Приморочка-2». По итогам второго сезона в Первой лиге «молодежка» заняла восьмое место.

Приморская волейбольная команда. Фото: ВК «Алтай» Барнаул

2021-2022

«Приморочка» заявлена в Высшую лигу «Б». Основу команды составляют молодые воспитанницы клуба, в предыдущих двух сезонах выступавшие за «молодежку». Также в команду вернулись опытные игроки – Светлана Чеснокова и Юлия Гильманова.

Из последнего, в Куйбышеве завершился Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд Высшей лиги «Б», проходивший с 13 по 18 сентября.

Наша «Приморочка» завершила предсезонный турнир с седьмым местом. В полуфинале за 5-8 места команда со счетом 1:3 уступила «Енисею-2» из Красноярска, а в матче за седьмое место обыграла барнаульский «Алтай-АГАУ» со счетом 3:1.

12 октября 2022 года начинается сезон 2022-2023. Игры в рамках Чемпионата России Высшей лиги «Б» будут проходить группами в разных городах страны. Во Владивостоке матчи пройдут весной.

КСТАТИ

Домашняя арена волейбольного клуба располагается в спорткомплексе «Олимпиец» на Батарейной, 2, во Владивостоке. Вход на мероприятия бесплатный.

НАПОМНИМ

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» опубликовала список домашних матчей футбольной команды «Динамо – Владивосток», хоккейного клуба «Адмирал», а также баскетбольной команды Приморья «Динамо».

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