Суд решит, какое наказание понесет жительница Камчатки, которая наехала на автомеханика и лишила его ног

Пресс-служба прокуратуры Камчатского края опубликовала видеоролик того, что произошло в тот день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петропавловске-Камчатском автомеханику ампутировали обе ноги после того, как на него наехала клиентка на машине. Инцидент произошел в июле 2021 года. Женщина ответит в суде за то, что причинила мужчине тяжкий вред здоровью по неосторожности.

Пресс-служба прокуратуры Камчатского края опубликовала видеоролик того, что произошло в тот день. Женщина пыталась заехать на машине в гаражный бокс для ремонтных работ. На кадрах видно, как механик показывал руками направление движения. Однако в какой-то момент клиентка поторопилась, резко нажала на газ и наехала на мужчину.

– В результате пострадавший получил многочисленные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, в том числе ампутацию обеих ног. По уголовному делу представитель потерпевшего заявил гражданский иск о возмещении морального и физического вреда на сумму более 5 миллионов рублей, – сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в мировой суд.

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