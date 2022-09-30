Сотни хризантем и георгин вовсю цветут в Ботаническом саду Владивостока

Яркие георгины. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Настоящее буйство красок происходит сейчас в Ботаническом саду на Маковского. Георгины, хризантемы, розы и другие не менее привлекательные экземпляры – все они раскинулись яркими коврами среди дорожек и тропинок дендрариума и радуют посетителей насыщенными цветами. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» прогулялся среди растений и «словил дзен». Надеемся, наши читатели вскоре найдут свободные часок-другой и тоже смогут подышать свежим воздухом, послушать шум деревьев и немного расслабиться.

Осенью сад становится очень ярким. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Осень – самое лучшее время для ярких цветов с горящими красками. В сентябре зацветают астровые, и в Ботсаду можно увидеть большую коллекцию – сотрудники собрали в экспозицию больше 120 сортов хризантем. Особое внимание стоит уделить мультифлоре и корейской. Первая – довольно нежное растение, которое не зимует в условиях Приморского края в открытом грунте. Но, как рассказала изданию научный сотрудник Ботанического сада, кандидат биологических наук Ирина Крестова, они настолько хороши в цветении осени, что цветоводы и озеленители соглашаются выкапывать их и хранить зимой в теплых помещениях, чтобы потом пересадить обратно на улицу, где они будут и дальше украшать пейзаж.

Хризантемы. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Корейская же хризантема, говорит собеседница, может зимовать в нашем крае, причем без укрытия. Основная научная работа кураторов коллекции связана именно с этим сортом.

– Мы стараемся вывести новые сорта, которые будут цвести как можно раньше осенью, потому что масса мирового ассортимента хризантем зацветает поздно – примерно с середины октября и позднее, до конца ноября. Естественно, они не смогут радовать нас своим цветением в Приморье, потому что заморозки у нас начинаются в начале ноября.

В Ботсаду собрана целая коллекция хризантем. Фото: Дарья НАУМЕЦ

И хотя цветы выдерживают до минус трех градусов, уже после этой отметки, красота уже не та – бутоны и стебли повреждаются, а причина проста – день стал короче.

Пока что в дендрариуме расцвело около 30-40 процентов всей коллекции, уже в первых числах октября открытых и ярких растений станет больше, до 70 процентов. Кстати говоря, в субботу, 1 числа, здесь начался выставка хризантем. Посетители сада смогут купить понравившиеся саженцы.

Коллекция насчитывает больше 120 сортов. Фото: Дарья НАУМЕЦ

– Вы можете посмотреть на это великолепие, познакомиться с новыми сортами и теми, которые уже давно выращиваются на садовых участках. Также наши сотрудники по агротехнике хризантем проконсультируют вас.

Фестиваль продлится два дня, до воскресенья.

Другие культуры тоже радуют гостей роскошными цветами. Особенно хороши сейчас георгины, которые простоят практически до октября – в этом году не было сильных ветров и обильных дождей, именно это помогло хрупким кустам выстоять.

Изящные георгины. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Бутоны бывают различных цветов и оттенков. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Среди участков сада раскинулись почти трехметровые кусты бругмансии с огромными цветами, которые достигают 30-40 сантиметров в диаметре. Они похожи на граммофонные трубы, а в народе их называют дьявольскими. Самое интересное, что это – тропические цветы, которые несмотря ни на что растут в Приморье, а стоят до самых морозов. На зиму же их отправляют в хранилище, а по весне высаживают небольшие, 70-80 сантиметров в высоту.

– Рядом с бругмансиями цветут пышные кусты клещевины, – делится Ирина Крестова. – Это растение выглядит как тропическое, с огромными листьями, похожими на пальмовые. Его еще называют северной пальмой, но не все знают, что из красивого цветка получают лекарства, например, касторовое масло.

По саду приятно и просто прогуляться. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Высокие канны недалеко от оранжереи. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Найти в саду можно и самых известных представителей семейства – астры. Однолетние уже отцвели, отмечает Ирина Николаевна, их пик приходится на 1 сентября. А вот сейчас в полном цвету и красоте многолетние, которые люди называют «сентябринками».

Астровые во всей красе. Фото: Дарья НАУМЕЦ

– Это народное название включает в себя большое количество разных видов – и кустовые, и ново-бельгийские, и новоанглийские. Они могут быть разных цветов: белые, сиреневые, от светло-розовых до темно-вишневых, пурпурных, темно-фиолетовых. Они могут расти кустами, а могут быть и большим количеством ползучих корневищ, которые задерняют почву. Летом такие астры выглядят как очень плотный зеленый коврик, а осенью покрываются большим количеством голубеньких, розовеньких или малиновых ромашек.

Розы тоже еще радуют гостей. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Их уже на порядок меньше, чем несколько месяцев назад. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Розы цветут до конца октября. Фото: Дарья НАУМЕЦ

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