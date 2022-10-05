Страховка и ежедневные выплаты за заказы: Яндекс расширит программу заботы на курьеров Delivery Club из Владивостока

Не так давно Яндекс приобрел Delivery Club. Курьеры из Владивостока начнут получать заказы в приложении Яндекс Про. Вместе с этим доставщикам станут доступны доплаты сервиса за заказы во время повышенного спроса, ежедневные выплаты для самозанятых и доступ к свободным слотам. Также доставщик может начать и закончить работу в удобное ему время. Например, после основной работы или когда появилось несколько свободных часов.

Также Яндекс распространил действие своей программы заботы на доставщиков с зелеными сумками. Во-первых, им полагается бесплатная страховка от несчастного случая, которая действует во время выполнения доставок. Если курьер травмировался — страховая заплатит. Можно приобрести полис добровольного страхования — это аналог больничных. Стоимость страховки Яндекс компенсирует самозанятым курьерам, которые соблюдают стандарты сервиса и проводят определенное количество часов в месяц на доставках. Пока курьер не может выходить на доставки, страховая оплатит ему это время.

В программу заботы входят скидки на обеды в популярных сетевых заведениях и доступ в «Дружелюбные рестораны». Это проект Яндекса, к которому присоединились тысячи заведений по всей стране. Там курьер может отдохнуть между заказами и зарядить телефон, а некоторые рестораны даже предлагают курьерам обеды по спеццене. В программу заботы включены юридическая помощь, скидки на ремонт велосипедов и покупку нового велотранспорта, образовательные программы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Принципы этического сотрудничества с курьерами уже работают

Так называется декларация, которую Яндекс и другие игроки рынка доставки подписали этим летом. Они договорились открыто и полно информировать доставщиков об изменениях в условиях сотрудничества, помогать курьерам в спорных ситуациях с ресторанами и клиентами. Компании будут пропагандировать велобезопасность, вкладывать деньги в создание зон отдыха для курьеров, разрабатывать социальные и образовательные программы для партнеров.