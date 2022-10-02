От стел и мостов до ларьков с пян-се: где владивостокцу фотографироваться хорошо

Кадры на фоне моста – выбор хоть и очевидный, но такой снимок так или иначе обязан быть в архиве у каждого. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Фотографироваться на фоне чего-то уже давно стало трендом времени, ведь камера есть сейчас у каждого в смартфоне. Побеседовав в эфире радио «Комсомольская правда» со специалистами, мы решили составить небольшой рейтинг самых красивых и самых «модных» мест для фотографирования во Владивостоке. Экспертами выступили фотограф Юлиана Джули Фокс и Ксения Кулинич, Reels-Maker.

– Есть ли у вас в городе любимое место?

Юлиана Фокс:

– Я люблю пляж «Русалочка», который на Змеинке. Почему-то владивостокцы мало про него знают. Но когда я делаю фотографии, то часто предлагаю именно это место. Там море, песок, на заднем плане у нас красивый мост на Русский остров и яхты. Что самое классное – утром там почти не бывает людей.

Ксения Кулинич:

– Мне нравится улица Морская, 1. Там безумно красивые здания, можно сделать атмосферные фотографии и видео. И утром там очень мало людей, это важно.

– Сами вы делаете селфи в каких-нибудь особенных локациях?

Юлиана Фокс:

– Я совсем недавно начала увлекаться селфи, потому что обычно, когда я беру в руку камеру, во мне просыпается работяга. Но у меня, сразу скажу, нет селфи на фоне мостов, вокзала и других знаковых мест. На мой взгляд, самое главное в фотографии – настроение, а не место. Нужно, что бы вы хотя бы улыбались.

Ксения Кулинич:

– Видео очень хорошо передает эмоции, поэтому селфи я делаю нечасто. Я предпочитаю снимать себя. Если я нахожусь в красивой локации, то лучше запечатлею это на видео.

– А есть свой личный топ-5 мест, куда обычно приглашаете на фотосессию?

Ксения Кулинич:

– У нас в городе много локаций, которые люди не замечают. Поэтому я предлагаю всегда прогуляться по улицам Владивостока. Мне особенно нравится стеклянное здание напротив ресторана Zuma. Еще на кампусе ДВФУ разнообразные локации, там и природа классная. Также очень популярное место – переулок в центре, что напротив магазина Terranova. Там часто делают свадебные съемки, очень уж атмосферно. И заключает мой список парк Нагорный.

Юлиана Фокс:

– Мой топ достаточно обычный. В последнее время популярны фото-прогулки, поэтому я всегда предлагаю место в районе подводной лодки. Там есть море, арка Цесаревича, потрясающий сквер. Второе место – это здание железнодорожного вокзала, там потрясающая архитектура. Также я восхищаюсь парком Минного городка. Мне нравится инфраструктура в этом месте, она очень необычная, потому что похожа на лес. Если хочется создать атмосферу пикника, то это подходящий вариант.

Очень часто еще фотографирую в старом дворике ГУМа. Компактная и колоритная локация, ровное покрытие, лавочки и кафе с мороженым. Люблю и косу Токаревского, где у нас находится маяк, туда даже не надо ехать 30 часов ради хороших кадров.

Токаревский маяк. Фото: Оксана САВЕНКО

– Можно ли по кадрам понять, что на фото Владивосток, если убрать море и мосты из кадра?

Ксения Кулинич:

– Любая локация, где есть ларек с пян-се, сразу выдает наш город.

Юлиана Фокс:

– Я фотографирую уже много лет и хорошо помню, как все молодожены ехали фотографироваться на стелу. Со временем Владивосток изменился, причем в лучшую сторону. Сейчас для того, чтобы сделать классные фото и было понятно, что на кадрах именно столица Приморья, не надо ехать до стелы.

– Есть ли у нас, в Приморье, мода на удобные и трендовые локации?

Юлиана Джули Фокс:

– В жизни практически каждого человека существуют соцсети. И если кто-то выложил красивую локацию, то велика вероятность, что все туда побегут. Как раскрутить место – надо просто сделать его фотогеничным. До пандемии у иностранцев были популярны наши кафе как раз из-за их красоты и эстетичности.

Ксения Кулинич:

– Все зависит от трендов, и локации люди выбирают соответствующие. А тренды, опять же, сегодня идут из интернета.

– Ксения, расскажи, почему вообще стали популярными reels?

Ксения Кулинич:

– Они цепляют. Это быстрые ролики, в которых интересный сюжет. Их хочется пересматривать снова и снова. Так набираются просмотры и популярность, поэтому reels часто используют для рекламы.

– Время года влияет на кадр? Или локации, в которых вы снимаете, хороши всегда?

Юлиана Фокс:

– Большая часть из названых – это универсальные локации. Главное не откладывать фото на потом, иначе велика вероятность никогда этого не сделать. Ко мне недавно пришла женщина, которая откладывала фотосессию 12 лет из-за страха позирования. Поэтому совет: как только в голове появилась идея – надо ее претворять в жизнь, не упускать искорку.

К слову, в дополнение к списку добавим Ботанический сад ДВО РАН во Владивостоке. Недавно «КП» публиковала фоторепортаж о цветении растении в этом месте – такая красота задержится до первых заморозков.

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