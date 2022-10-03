Команда «Комсомолки» отправилась в осенний автопробег «Чем гордится Приморье»

Команда уже стартовала. Фото: Мария КАЮРОВА

Мир меняется, а вместе с ним и Приморский край. Наш регион не стоит на месте, экономические шестеренки продолжают вращаться и толкать край вперед. Команда «Комсомольской правды» решила отправиться в осенний автопробег по производствам и увидеть лично, как они функционируют. С 3 по 7 октября в путешествии «Чем гордится Приморье» мы узнаем, как производят колу, пекут хлеб и отапливают большой город, какие новые и инновационные производства запускаются в нашем крае, ориентированные на импортозамещение. А добираться до новых предприятий мы будем на новых внедорожниках Haval Dargo и Jolion от официального дилера «Авторитет Авто+».

Послушать о наших машинах можно в подкасте радио «Комсомольская правда» во Владивостоке:

Уже сейчас, пока вы читаете этот материал, наша команда мчится за 330 километров от Владивостока – в Кировский район, где находится завод «Скит» группы компаний «Славда». Здесь все – журналисты, фотографы и видеографы – посмотрят и узнают все секреты приготовления нашей дальневосточной колы GRINK COLA. А еще нам обещали рассказать, какие аналоги других напитков зарубежных брендов выпускают на производстве. В общем, импортозамещение полным ходом.

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Партнеры нашего осеннего производственного автопробега «Чем гордится Приморье»:

Автомобильный партнер: ффициальный дилер Haval в Приморском крае «Авторитет Авто+»;

Топливный партнер: НК Уссури;

Группа компаний «Славда»;

Сеть автокафе «Coffee machine».

Партнеры осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Фото: Анастасия РЯЗАНОВА

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