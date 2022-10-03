Концерты во Владивостоке в октябре 2022: куда сходить, когда пройдет

Список концертов на октябрь 2022 во Владивостоке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, на какой концерт сходить во Владивостоке в октября 2022 года. В этом месяце в столице Приморья состоится множество выступлений известных артистов российской эстрады, а также местных исполнителей.

4 октября, Вячеслав Бутусов (Nautilus Pompilius), 12+

Где: Владивостокский цирк, улица Светланская, 103.

Во сколько: в 19:00

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» приглашают на большой концерт, посвященный сорокалетию легендарной группы Nautilus Pompilus.

Музыканты готовят масштабную ретроспективную программу из главных песен творческого наследия группы. Зрителей ждет музыкальная история нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении.

Прозвучат самые яркие, главные и знакомые песни. Публика сможет погрузиться в контекст и атмосферу любимых музыкальных полотен благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии.

Уникальный юбилейный концерт станет символическим событием в истории «Наутилуса», которая продолжается благодаря песням, звучащим в людских сердцах. Это нельзя пропустить, это нужно увидеть!

Вячеслав Бутусов. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

5 октября, Татьяна Чубарова, 16+

Где: Приморская краевая филармония, улица Светланская, 15.

Во сколько: в 19:00.

Яркая, красивая, талантливая певица с программой «Сделано с любовью!» во Владивостоке.

На сегодня Татьяна твердо занимает высокую нишу в отечественном шоу-бизнесе. Ее биография, песни и личная жизнь интересуют многих, она добилась признания не только со стороны поклонников, но и со стороны критиков.

Татьяна по праву считается популярной российской эстрадной певицей. На ее счету семь сольных альбомов, песни ротируются на известных радиостанциях: «Авторадио», «Дача», «Дорожное радио», «Балтика», «Милицейская волна», «радио Ваня», «Шансон», «Москва», «Март» и другие.

5 октября, группа «9 район», 16+

Где: бар «Ханс», улица Адмирала Фокина, 25а.

Во сколько: в 20:00.

Лидер и организатор рок-группы Алексей Никитин – автор музыки и слов всех песен «9 района». Музыку Алексей писал с ранней юности, часто пел их на вечеринках и встречах с друзьями. Первый альбом под названием «Не забывай» вышел в 1991 году, а в 1992 началась активная гастрольная деятельность.

Дальше было выпущено ещё ряд альбомов «Я буду рядом», «Новое и лучшее», «Возвращение» и другие. С 2002 по 2004 деятельность группы была приостановлена из-за серьезной аварии, в которую попал Алексей Никитин.

Позже наследники авторских прав приняли решение продолжить концертную деятельность, чтобы сохранить память. Вокалистом был приглашен достойный человек – Денис Комович, который сам остается большим поклонником творчества.

Группа успешно гастролирует с концертами по России. Участники проекта c Денисом Комовичем умело улавливают манеру «9 района», придают современный смысл и звук хитам, которые на слуху уже более 30 лет. Сейчас с уверенностью можно сказать, что на песнях «9 района» выросло не одно поколение. Тысячи россиян начиная с девяностых годов продолжают слушать песни Алексея Никитина.

Также «9 район» даст дополнительные концерты 6 октября в пабе «Trinity», 9 октября в ресторане «Gastroli Grill».

6 октября, Ramil`, 16+

Где: клуб America, улица Выселковая, 39.

Во сколько: в 19:00.

Смелый и дерзкий поп, представляющий новую волну российской музыки, которая зарождается не в дорогих студиях, а в обычных социальных сетях и аудиозаписях ВКонтакте. Где прилипчивые припевы сочетаются с иногда мрачными образами в куплетах. Но его и любят как раз за откровенность.

Ramil`. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 октября, Майя Котовская (Канцлер Ги), 18+

Где: клуб «Водолей», переулок Павленко, 6

Во сколько: в 20:00.

Определить фирменный стиль Майи Котовской, более известной как Канцлер Ги – сложно. Поэтому на вопрос «Какую музыку вы играете?» Она кратко отвечает – «Свою».

Как бы там ни было, «на выходе» и сама исполнительница, и ее команда выдает приятный для слуха микс из элементов классического рока, балладной лирики, арт-фолка и много чего еще – поэтому в музыкальной части творчества Майи мирно и непротиворечиво уживаются как акустическая «медленная» романтика, так и динамичные композиции с плотным и старым добрым рок-н-ролльным драйвом.

Тематика песен также разнообразна, в ней равным образом присутствуют как жизненные так и почти фольклорные, мистические мотивы.

8 октября, группа «ИЛВТ», 16+

Где: клуб Mix, улица Всеволода Сибирцева, 15.

Во сколько: в 20:30.

На сегодня «ИЛВТ» остаются единственной независимой формацией музыкальной индустрии с характерным и самобытным культурным бэкграундом. Удивительно, но без какого-либо пиара, штамповки клипов, группа собирает внушительные залы по всей России.

В творческой копилке коллектива восемь альбомов и дюжина настоящих хитов, взорвавших просторы как социальных сетей, так и автомагнитол – «Все твои друзья», «Адовые бабы», «За всю хурму», «Баба Валя угарела, угари и ты», «Буду в Пензе – позвоню!» и многие другие.

10 и 12 октября, Григорий Лепс, 6+

Где: Владивостокский цирк, улица Светланская, 103.

Во сколько: в 19:00.

Григорий Лепс – это брутальность и мужественность всей российской эстрады. Его голос поражает, а концерты дарят потрясающие эмоции, ведь каждый раз он поет с душой и сердцем.

Любая новая работа Григория становится настоящим событием: меняется исполнение, музыкальное сопровождение, эмоциональное состояние. На концерте можно услышать всеми любимые песни: «Рюмка водки на столе», «Уходи красиво», «Я тебя не люблю», «Самый лучший день».

Юбилейный концерт Григория Лепса, посвященный его шестидесятилетию. Это будет шоу, которое войдет в историю, к которому артист готовился не первый год и которое точно нельзя пропустить!

Григорий Лепс. Фото: Кирилл Мишин

11 октября, группа U.D.O., 16+

Где: «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38.

Во сколько: в 19:00.

После грандиозного прорыва в восьмидесятые, «золотой эпохи» в «Accept» и нескольких миллионов проданных пластинок, Удо Диркшнайдер – один из величайших рок-легенд на музыкальной арене. Его голос можно смело назвать гимном тяжелой сцены.

Уже два десятилетия U.D.O. пребывает в центре внимания. Независимо от изменений в индустрии или составе группы, участники никогда не отклонялись от видения Диркшнайдера служить традициям и делать настоящий хеви-метал.

На предстоящих концертах российского тура в арсенале группы не только обойма песен из последних релизов, но и серия нестареющих боевиков с культовых пластинок.

12 октября, Диана Арбенина, 12+

Где: «Фетисов Арена», улица Маковского, 284.

Во сколько: в 19:00.

Долгожданный концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы» во Владивостоке с новой большой программой «Кислород», в основе которой альбом «О2», записанный и выпущенный в период самоизоляции.

Ее сердце бьется в ритме рок-н-ролла, а энергия заряжает сотни тысяч людей по всему миру. Ее песни дышат воздухом и наполняют легкие музыкальным кислородом.

Песни «Казино», «Неторопливая любовь», «Авиарежим» быстро стали народными хитами, хорошо знакомы слушателям уже «Эксперимент», «Рим» и, конечно, баллада «Секунду назад».

Помимо новинок, на сцене Фетисов Арены, прозвучат и любимые снайперские песни разных лет и, должно быть, не обойдется без премьер!

Диана Арбенина. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

13 и 14 октября, «Руки Вверх!», 12+

Где: «Фетисов Арена», улица Маковского, 284.

Во сколько: в 19:00.

Сергея Жукова и группу «Руки Вверх!» можно смело назвать рекордсменами по концертным сборам. Ежегодно группа дает около сотни концертов от Владивостока до Калининграда на самых крупных площадках. В 2022 году гастроли группы переходят на новый уровень – коллектив проводит юбилейный тур по городам страны в честь своего 25-летия!

– За два года пандемии мы успели соскучиться по масштабным выступлениям, по восторженным взглядам аудитории, аплодисментам и оглушительным крикам своих поклонников. Но что есть заточение, как не период подготовки, чтобы ворваться в Ваши сердца с удвоенной мощью? – говорит Сергей.

На концерте вас накроет волной воспоминаний, затронув каждую клеточку души. Не пропустите!

Солист и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 октября, Наташа Королева, 12+

Где: «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38.

Во сколько: в 19:00.

Наташа Королева с программой «The Best» – Лучшие песни!». Грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, живой звук, эксклюзивные номера, интерактив со зрителями – не оставят никого равнодушными.

Поклонники творчества певицы знают, что каждое новое выступление не похоже на предыдущее, каждая шоу программа – это не просто творческий отчет о проделанной работе, это спектакль, в котором артистка предстает в самых разных образах.

Где бы она не выступала, на концерты Наташи Королевой приходят сотни тысяч людей, неизменно становящихся свидетелями ее музыкальных экспериментов, шокирующих и удивляющих. Зритель, впервые попавший на яркое шоу Наташи Королевой, останется поклонником навсегда.

Наташа Королева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 октября, Ирина Дубцова, 6+

Где: «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38

Во сколько: в 19:00.

Одна из самых ярких и интересных исполнительниц на Российской эстраде. Творчество певицы понятно и близко многим людям.

За время своей музыкально деятельности Ирина стала одной из топовых российских певиц, получила различные престижные музыкальные награды и выпустила множество суперхитов. Все они, а также новые песни, прозвучат на грядущем концерте. Зрителей ждут живой звук, любимые песни, красивое шоу и вдохновляющая музыкальная встреча с Ириной Дубцовой.

Ирина Дубцова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 октября, «Звери», 12+

Где: «Фетисов Арена», улица Маковского, 284.

Во сколько: в 19:00.

За два десятилетия «Звери» закрепились на сцене как группа, объединяющая поколения. Неизменно искренняя музыка и яркая живая подача возвращаются единой энергией тысяч голосов, вторящих любимым песням.

Отправной точкой этого легендарного путешествия считается дебютный клип на песню «Для тебя». Первые ее слушатели за это время успели вырастить детей, и теперь приходят на стадионы вместе с ними.

Концертный зал в этот вечер станет площадкой для ваших лучших воспоминаний. Тех, что появятся прямо на этом концерте. И тех, что вы переживете заново, вспомнив, как влюблялись и путешествовали, взрослели и вдохновлялись под их песни.

Вокалист и лидер группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык). Фото: Николай ХИЖНЯК

22 октября, «Антоха МС (Антон Кузнецов)», 16+

Где: клуб «Водолей», переулок Павленко, 6.

Во сколько: 19:00.

Один из самых узнаваемых хип-хоп исполнителей России. Его жизнеутверждающие песни с расслабленной подачей и аккомпанементом трубы попадают точно в сердце и никого не оставляют равнодушным.

Каждый его релиз получает мощную поддержку от поклонников и положительные отзывы критиков. За восемь лет Антон выпустил девять пластинок. Крайний – мини-альбом «Летний», вышел в июне 2022 года. Все треки о простых вещах и событиях.

В 2022 году Антон не ограничится лишь одним диском: осенью выйдет полноформатный альбом, треки которого прозвучат впервые во Владивостоке, вместе с уже известными хитами.

28 октября, «Кино»,12+

Где: «Фетисов Арена», улица Маковского, 284.

Во сколько: 19.00

Группа «Кино» прекратила существовать, когда была одной из самых мощных и популярных русскоязычных групп в мире. Сейчас она вернулась в тот же статус. И теперь ей нужно событие, на которое смогут попасть все желающие одновременно – большой концерт в честь шестидесятилетия Виктора Цоя.

Шоу возрожденной группы – очень зрелищное и требует масштаба, поэтому организаторы выбрали одну из самых больших площадок в городе.

Оригинальный вокал Виктора Цоя, участники «Кино» – Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян, видеоряд, свет и прочие спецэффекты ждут вас!

29 октября, ЛюSEA Алексеенко, 0+

Где: «Феско Холл» улица Верхнепортовая, 38.

Во сколько: 18.00

Концерт ЛюSEA – это уникальная возможность прикоснуться к культуре родного края, насладиться харизмой и профессионализмом лучших владивостокских музыкантов и послушать песни, пропитанные соленым морским воздухом нашей Приморской столицы.

На сцене выступит финалистка и призер проекта «Новая звезда», участница шоу «Песни на ТНТ». А их с «DV Street» песня много лет была главным медляком всех дискотек нулевых, вошла в историю российской музыки и стала одной из музыкальных визитных карточек Владивостока.

Музыка ЛюSEA настолько разноплановая, что каждый может найти свою, особенно любимую песню. И после каждого концерта зрители обязательно скажут: «А у них, оказывается, еще так много клевых песен!»

29 октября, Тарас TRUEтень и Алексей Сулима, 16+

Где: клуб Mix, улица Всеволода Сибирцева, 15.

Во сколько: в 19:00.

Это будет совершенно нестандартный концерт, рэп и андеграунд будет разбавлен вокалом и лирикой.

Вас ждет насыщенная программа – «Зона комфорта», «Калейдоскоп», «In my soul», «Туманные города», «Пилигрим», «По следам» и многие другие, давно полюбившиеся совместные проекты братьев.

Этот субботний вечер будет наполнен положительными эмоциями, которые не забыть.

НАПОМНИМ

Еще до начала частичной мобилизации в России, объявленной 21 сентября 2022 года, в городах и районах Приморья стали отменять различные праздники. После объявления мобилизации Олег Кожемяко, губернатор региона, призвал жителей отказаться от грандиозных концертов, пышных торжеств и фейерверков. Власти обосновали это решение солидарностью с военнослужащими, выполняющими боевые задачи в рамках специальной военной операции.

Но ограничения по проведению культурно-массовых мероприятий во Владивостоке касаются только городских праздников, к концертам приезжих и местных музыкантов этот запрет никак не относится.

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