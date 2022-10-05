«Зеленый свет» автобусам и масштабной модернизации: столица Приморья преображается

Город меняется к лучшему. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Столица Приморья ежедневно продолжает преображаться. Работы кипят во дворах, подземных переходах, специалисты приводят в порядок скверы, парки и другие общественные пространства, сносят незаконные постройки и рекламные конструкции. Дорожники трудятся на проблемных участках, стараясь охватить как можно больше адресов до наступления холодов. Словом, жизнь в городе бьет ключом, расскажем немного подробнее о позитивных изменениях краевой столицы.

Комплексное преображение

Улицу Окатовую после масштабного ремонта не узнать. По новой федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока» здесь появились игровые площадки для детей разных возрастов и прогулочная зона. Также по заказу Дирекции общественных пространств Владивостока подрядчик отремонтировал проезжую часть и тротуары. Специалисты сейчас обустраивают дополнительные пешеходные дорожки и монтируют малые архитектурные формы.

Завершается комплексное благоустройство Окатовой. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В проект по комплексному благоустройству вошли дворы на Окатовой, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11, Интернациональной, 51 и Вязовой, 2. Важно отметить, что модернизация придомовых территорий прошла с учетом мнений самих жителей. Благодаря комплексному подходу по новой программе не только благоустраиваются дворы, но и формируются основные пешеходные связи, появляются дополнительные места для парковки авто и разметка, создаются внутриквартальные скверы.

– В этом году в новую программу вошли семь территорий Владивостока. Это дворы на улицах Успенского, Добровольского, Верхнепортовой, Прапорщика Комарова, Карбышева, Русской и Окатовой. Всего 142 придомовые территории. На многих объектах уже завершены строительно–монтажные работы, ведется поставка игрового оборудования и малых архитектурных форм, – поделился и.о. руководителя Дирекции общественных пространств Артур Шибаров.

Еще 21 придомовую территорию в столице Приморья ремонтируют благодаря действующей краевой программе «1000 дворов». Наличие сразу двух государственных мер поддержки позволяет ускорить темпы строительства и благоустроить больше дворов. Кстати, список объектов для ремонта в этом году увеличили за счет экономии при производстве работ. За их ходом следят жители, общественные наблюдатели и специалисты мэрии.

Здесь появились детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Гаражам здесь не место

Незаконные гаражи, установленные нерадивыми владельцами еще много лет назад в Первомайском районе Владивостока, сносят. Первыми начали демонтировать те, что установлены в районе Гульбиновича, 8/1. При этом хозяев объектов заранее предупредили, однако самостоятельно вывозить конструкции они не спешили, пока на участке не появилась техника.

– Собственники первых объектов были уведомлены о том, что их имущество размещено незаконно и подлежит демонтажу, еще в середине апреля. На добровольное устранение дается месяц, но даже спустя пять месяцев владельцы гаражей так и не выполнили предписаний, – рассказала Инесса Петина, представитель административно–территориального управления Первомайского района.

Стоило специалистам муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» приступить к работам, как многие хозяева опомнились и все же решили самостоятельно убрать конструкции. Оно и понятно, ведь в случае демонтажа мэрией гаражи вместе с другим ценным имуществом вывозятся на специальную площадку временного хранения. Забрать их владельцы могут только подтвердив факт собственности, а еще оплатив стоимость сноса, перевозки и хранения, а еще штрафы за незаконную установку на городской территории. Сумма набегает приличная, и легче действительно вызвать эвакуатор самостоятельно.

В этом году специалисты демонтировали 600 незаконных объектов. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

По словам специалистов, на территории района располагается еще ряд самовольно установленных объектов. Если хозяева не узаконят или не уберут имущество, его снесут принудительно.

Как рассказали сотрудники администрации города, всего в этом году во Владивостоке демонтировали почти 600 незаконных гаражей и торговых павильонов, а также несколько сотен рекламных конструкций и других объектов.

Модернизация века

Изношенные теплосети Владивостока, порывы на которых случаются с печальным постоянством, ждет масштабная реконструкция. Как рассказали в администрации Владивостока, на апгрейд городских коммуникаций выделено 1,8 миллиарда рублей. Таких дорогостоящих работ в столице Приморья не было долгие годы. Основную часть суммы – 1,5 миллиарда – выделяет Фонд национального благосостояния России, еще 300 миллионов – за счет краевого и муниципального бюджетов. МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) уже объявило открытый конкурс по выбору подрядчиков.

Городские коммуникации постепенно модернизируют. Фото: Олег УКЛАДОВ

Инвестпроект рассчитан на полтора года. За это время специалистам предстоит заменить больше 20 километров распределительных сетей для обеспечения надежного теплоснабжения в Первомайском и Фрунзенском районах. Да, капитальный ремонт в ближайшем будущем намечен именно здесь, модернизация объектов теплоснабжения в городе проводится поэтапно. Как известно, коммуникации местами изношены на 90%.

– Планируем переложить почти все теплосети на улице 50 лет ВЛКСМ, а это почти 14 километров теплотрасс и 10 тысяч потребителей. Раньше только за год мы ремонтировали 9 километров. Кроме того, ремонт пройдет на улицах 40 лет ВЛКСМ, Борисенко, Гризодубовой и ряда других. Именно здесь чаще всего возникают порывы на тепловых сетях, – поделился директор МУПВ «ВПЭС» Алексей Родькин.

Уже в этом году эксперты сделают проектирование, а весной 2023 начнутся основные работы.

Зеленый свет общественному транспорту

Не забывают в дальневосточной столице и об улучшении общественного транспорта. Речь идет об обновлении автобусного парка и открытии выделенных полос для комфорта горожан. Так, новые автобусы в ближайшее время выйдут на два маршрута, но в планах постепенно закупить транспорт и на другие.

Компания «ДВ-ТрансСети», которая работает по контракту с администрацией города, закупила современные автобусы китайского производства для маршрутов №1 и №54а. Автобусы оснащены пандусами и местами для колясок, кондиционерами и системой ГЛОНАСС.

В пресс-службе мэрии отметили, что транспорт вместительный, с низким полом, это удобно при посадке и высадке. Для безопасности он оборудован видеокамерами внутри и снаружи. На линию в ближайшее время выйдет 15 транспортных средств. Они заменят устаревший автопарк, которому больше 10 лет. Еще одну партию автобусов по заказу перевозчика планируется доставить во Владивосток до конца года. Вся техника должна соответствовать заявленным по контрактам характеристикам.

В столице Приморья обновляют автопарк. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Ездить новый транспорт, как и его «собратья по цеху», будет по выделенным полосам. Первая такая появится на центральных улицах города и растянется на три километра. Новую дорожную разметку для автобусов нанесут на участке переулок Павленко – Алеутская (от пересечения с Уткинской до Светланской) – Светланская (от Алеутской до Океанского проспекта) – Океанский проспект (от Светланской до Октябрьской). Здесь проходит около 30 маршрутов общественного транспорта. Уже с конца октября пассажиры смогут быстрее добраться на общественном транспорте до нужной точки.

– Выделенные полосы – это одна из наиболее эффективных мер по повышению привлекательности общественного транспорта. Новая дорожная разметка позволит быстро и без помех осуществлять пассажирские перевозки. Время в пути значительно сократится. Это особенно важно зимой и в часы пик, когда все едут на работу или учебу и обратно домой, – поделился директор Центра организации дорожного движения Владивостока Александр Гревцев.

Со временем выделенные полосы появятся и на других важных участках в городе. В планах охватить около 60 километров дорог. Важно отметить, что помимо общественного транспорта ездить по таким полосам могут машины экстренных служб и таксомоторных компаний. Но в последнем случае такси должны быть официально зарегистрированы, со всей необходимой атрибутикой. За соблюдением ПДД будут следить сотрудники ГИБДД, в помощь им камеры, установленные вдоль маршрутных линий.

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