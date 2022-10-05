Меньше бюрократии, больше мер поддержки: краевые парламентарии обсудили важные вопросы

На заседании присутствовали 34 законодателя. Фото: zspk.gov.ru

В стенах краевого парламента 28 сентября прошло очередное собрание. Повестка для обсуждения среди законодателей была обширной – рассмотрели более 80 вопросов. О нововведениях в профильных комитетах, борьбе с протекающими чердаками, излишней бюрократией и о совершенствованиях механизмов социальной помощи – главные тезисы парламентариев в материале «Комсомолки».

Без чеков и квитанций

Одним из вопросов очередного собрания стало внесение изменений в проект закона о социальной поддержке многодетных семей. Приморцы с детьми на каждого ребенка ежегодно получают компенсацию на приобретение лекарств, одежды или проезда для школьников, однако механизм получения выплаты решили существенно упростить. С января 2023 года размер материальной помощи составит 2500 рублей – и многодетным приморцам не придется беспокоиться о том, как ее получить.

– Мы облегчаем бюрократическую волокиту для многодетных семей. Если раньше нужно было подтверждать расходы, то теперь многодетная семья с 2023 года будет просто получать эту сумму без подтверждения. Ранее аналогичное решение было принято по компенсации расходов на школьную и спортивную форму. Многодетные приморцы ежегодно получают на одежду и обувь 5 тысяч рублей на каждого ребенка, – рассказал председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Фото: zspk.gov.ru

Разберемся с очередями на землю

Депутаты ЗСПК поддержали поправку в закон о бесплатном предоставлении участков многодетным семьям. Желающих получить участок в регионе много, но не всегда муниципалитет может ее предоставить.

– Предлагается ввести дополнительную меру социальной поддержки – единовременную денежную выплату взамен предоставления в собственность бесплатного земельного участка, – сказал председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик. – В соответствии с законопроектом выплата будет целевой, потратить ее граждане смогут на приобретение или строительство жилого помещения, покупку земельного участка, а также на первоначальный взнос по жилищному кредиту или погашение долга по ипотеке.

Во время сентябрьской сессии депутаты рассмотрели 83 вопроса. Фото: zspk.gov.ru

Пока законопроект одобрен только в первом чтении. Предполагается, что вместо участка многодетные приморцы могут рассчитывать на сертификат о единовременной выплате. Обещают, что заменить долгожданную землю на деньги можно только по согласию жителя. Размер суммы и порядок ее передачи должны рассматривать муниципалитеты на местах, но категории целей утверждены.

– Корректировка краевого закона продиктована правоприменительной практикой. Не только в Приморском крае, но и в других регионах страны до сих пор не удалось в полной мере выполнить обязательства государства по обеспечению многодетных семей земельными участками для строительства дома. Препятствием для этого стал в первую очередь дефицит свободных участков и проблемы с подведением инфраструктуры. Зачастую у многодетных семей просто недостаточно средств для строительства. Поэтому изменения в закон позволят гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, выбрать меру поддержки, – отметил председатель комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко.

Фото: zspk.gov.ru

Власть должна быть гласной

Законодатели привели региональные законопроекты об обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов и мировых судей. Так, подведомственные организации государственной власти должны создать официальные сайты, если таковых нет. Более того, появятся у подведомственных органов страницы в социальных сетях – с возможностью для обратной связи. Аналогичная практика коснется мировых судей. Обе инициативы приняли единогласно в трех чтениях.

– Они [организации государственной власти] должны создавать социальные страницы и взаимодействовать с пользователями информации. Это утверждается органами самоуправления, – отметил заместитель председателя комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Сергей Ищенко.

Фото: zspk.gov.ru

Избавиться от протекающих чердаков

Законодатели не обошли стороной бытовые проблемы жителей. Перечень обязательных работ по капремонту в Приморском крае расширят. В него войдет обновление чердачных перекрытий, соответствующие поправки приняли в трех чтениях.

Усиление и замену чердачных перекрытий внесли в список работ, финансирующихся региональным фондом капремонта. Принятие поправок позволит проводить капитальный ремонт крыш в тех многоквартирных домах, где сейчас его сделать невозможно из–за изношенного состояния чердаков – крыша может рухнуть. Такая проблема есть в крупных городах региона: например, в Находке насчитали 61 дом с изношенными чердачными перекрытиями.

– Чтобы капитально отремонтировать крыши в некоторых многоквартирных домах, необходимо сначала привести в работоспособное состояние чердачные перекрытия последних этажей и чердачного помещения. Однако сделать это сегодня в рамках программы капремонта не представляется возможным из–за того, что данный вид ремонта не включен в действующий перечень работ, выполнение которых финансируется региональным фондом капремонта. Нет средств на замену чердачных перекрытий и в бюджетах муниципальных образований. Поэтому для решения проблемы, которая в основном актуальна для многоквартирных домов со скатными крышами с деревянными чердачными перекрытиями, необходимо внести изменения в краевой закон, – сказал председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Владимир Исаков.

Фото: zspk.gov.ru

Новые лица

В завершение – пару слов об изменениях в составе Законодательного собрания Приморского края. Вакантное место в комитете по продовольственной политике и природопользованию занял инженер-экономист Сергей Лабунец, получивший мандат по 23 округу (Дальнереченск и Пожарский район). Большинство депутатов поддержало назначение.

Фото: zspk.gov.ru

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