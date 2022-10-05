Судно «Багратион» – одно из мест, где происходили зверства. Фото: СУ СК РФ по Приморью

Пять сотрудников службы безопасности избивали матросов на морозильном рыболовном судне в акватории Берингова моря, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Четыре года охранники избивали нескольких работников корабля, якобы чтобы последние быстрее обрабатывали добываемую продукцию.

В ведомстве уже завели уголовное дело на работников рыболовного судна из Находки. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, а также в истязании обработчиков.

– На протяжении 2017-2021 годов под предлогом ускорения процесса обработки рыбной продукции и выполнения поставленного плана обвиняемые систематически наносили побои и телесные повреждения различной степени тяжести нескольким матросам.

Уголовное дело уже находится в Находкинском городском суде. Там его рассмотрят по существу.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала о том, что ситуацию взяли на контроль в Восточном МСУТ СК. Сотрудники Следкома считают, что охранники действовали в составе ОПГ. В СК на транспорте признали, что, по предварительным данным, моряков лишили свободы. Сами фигуранты свою вину отрицают.

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