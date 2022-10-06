Хэллоуин во Владивостоке в 2022 году: куда сходить и где купить праздничный костюм

Самый важный элемент Хэллоуина – костюм. Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционно в ночь с 31 октября на 1 ноября чуть ли не весь мир празднует Хэллоуин. Владивосток не исключение, здесь каждый год проводится множество вечеринок и концертов, посвященных празднику ужаса и кошмаров. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала адреса магазинов, куда идти за оригинальными костюмами для взрослых и детей в 2022 году. Когда заведения опубликуют информацию о праздничных мероприятиях, мы поделимся с вами.

Нынешний Хэллоуин – это видоизмененный праздник древних кельтов под названием Самайн. Фото: Елена СТЕПАНОВА

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ХЭЛЛОУИН

Хэллоуин – ночь перед Днем всех святых. Праздник берет свое начало из кельтской культуры и насчитывает историю более чем в две тысячи лет. По преданиям, в эту ночь вся нечисть выходит на улицы и подшучивает над прохожими. В Россию Хэллоуин пришел в 90-е, с тех пор он хорошо прижился как повод для проведения костюмированных вечеринок.

Праздник образовался из-за того, что кельты делили год на две равные половины, первый период – с мая по октябрь считали добрым и светлым, а период с ноября по апрель – холодным, временем зла и тьмы. Ночь с 31 октября на 1 ноября была рубежом между этими двумя отрезками года, именно на нее приходится Хэллоуин.

Сегодня праздник отмечают не только дети, но и взрослые. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня во многих клубах в ночь на 1 ноября проводятся «Хэллоуин-вечеринки». Наличие костюма и фонарика из тыквы на таких мероприятиях приветствуется. Те, у кого нет желания отправляться в клуб, организовывают домашние посиделки. Здесь можно включить фантазию и как следует повеселиться.

Клубы и заведения готовят целые праздничные программы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОСТЮМЫ ДЛЯ ХЭЛЛОУИНА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 2022

Карнавальные костюмы «Фериадо»

Где: улица Адмирала Фокина, 18.

Более двух десятков костюмов для взрослых и детей. Так что и ваше чадо может приобщиться к празднованию праздника жути. К тому же так они могут ходить по соседям, выпрашивая сладости. Как это традиционно делает ребятня в других странах.

Герои фильмов и мультфильмов, ангелы и демоны, исторические, национальные, ростовые куклы и многое другое.

Срок проката 3 дня, а стоимость от 500 до 2000 рублей.

Чем более оригинальный и жуткий костюм и грим, тем лучше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арт-студия «Карнавал»

Где: улица Адмирала Фокина, 10/1.

Костюм для Хэллоуина – вещь не для повседневного использования, поэтому взять его на самую страшную ночь в году напрокат – самое оно. Нарядов больше 40 наименований. Здесь можно найти полные комплекты одежды главы семейства Аддамс, веселого злодея Битлджуса, бога смерти Анубиса и даже убийцы из сновидений Фредди Крюгера.

Цена проката разная, от 1000 до 4500 рублей. Но важно знать, что за взятую вещь необходимо оставить залог, а он может доходить и до 10000 рублей. Либо оставить любой документ, удостоверяющий личность.

Многие готовят не только костюмы и грим, но и атрибутику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Магазин «Шнурок»

Где: улицы Адмирала Фокина, 6в, и Светланская, 4.

Для празднования Хэллоуина костюмерный набор здесь не самый богатый. Впрочем, все равно можно выбрать подходящий образ. Особенно место подойдет тем, кто любит героев из аниме. К тому же здесь продается множество тематической атрибутики, так что обвешать себя здесь можно по самые уши.

Цена за полноценный костюм здесь варьируется от 1000 до 4000 рублей. Бижутерия – до 500 рублей.

Список клубов и концертов, где будет проходить праздник Хэллоуин во Владивостоке в 2022 году, предоставим позднее, следите за обновлениями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.