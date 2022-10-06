И днем, и ночью призывники из Приморья учатся обезвреживать мины и вести маневренный бой

Особое внимание во время обучения уделяется медицинским, огневым и тактическим тренировкам. Фото: принтскрин видео.

Мобилизованные приморцы практикуются по основным предметам боевой подготовки на полигоне Береговых войск Тихоокеанского флота. Особое внимание во время обучения уделяется медицинским, огневым и тактическим тренировкам.

С резервистами занимаются опытные инструкторы соединения морской пехоты флота, которые знают специфику действий в ходе СВО. Бойцам сначала объясняют теорию, затем проводят тренировки с оружием без боеприпасов, а после этого каждый мобилизованный выполняет огневые задачи на практике по стрельбе из штатного оружия.

– Инструкторы хорошие, рассказывают все как положено, полигон оборудован всем необходимым, экипировка замечательная: бронежилет, плащи и берцы, – рассказал мобилизованный военнослужащий Михаил.

И днем, и ночью ребята практикуются в стрельбе из автоматов и пулеметов Калашникова, ручных гранатометов РПГ-7 и метают ручные гранаты. Также они проходят тренировки по дисциплинам, которые научат их вести маневренный бой, помогать пострадавшим и эвакуировать их, находить и обезвреживать взрывные устройства, как себя вести при биологической, радиационной или химической опасности.

– Хочется служить Родине, надеюсь, что мои дети вырастут такими же. Здесь дружный коллектив, много тех, кто готов выполнять свой долг, меня это порадовало, – поделился военнослужащий Николай.

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