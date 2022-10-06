Ребенок помог приморским пекарям исполнить их мечту

Небольшой цех позволяет выпускать в месяц несколько тонн продукции. Фото: Мария КАЮРОВА

В третий день автопробега «Чем гордится Приморье» экипажи «Комсомольской правды» отправились в Уссурийск, чтобы своими глазами увидеть, как готовят любимый многими продукт, который становится вкуснее, если намазать его маслом и посыпать сахаром. Да, речь идет о хлебе, да не о простом, а о ремесленном.

«Семейная пекарня Бондаревских» открылась в крае относительно недавно, шесть лет назад, но за это время собралась команда талантливых единомышленников, а продукция стала популярной у покупателей и известных приморских ресторанов. А началось все с небольшого желания двух влюбленных создать для своего ребенка хорошее детство. И сейчас мы подробно расскажем вам, как мечта помогла семейной паре открыть свой бизнес и в чем особенность их ремесла.

Кроме хлеба здесь готовят и другие лакомства. Фото: Мария КАЮРОВА

Утренний Владивосток освещало яркое солнце, но вредный ветер словно пытался нас заморозить, даже пальто, надетые на свитера, не спасали от холода. Запрыгнув в уютные салоны Haval Dargo и JOLION, экипажи «Комсомолки» смогли согреться и с комфортом доехать до пункта назначения. Впереди – почти два часа дороги, голубое небо, интересные беседы и живописный лес, окрашенный в осенние цвета.

У цеха нас встретил руководитель пекарни Дмитрий Бондаревский, который и рассказал, с чего начался семейный бизнес, что такое ремесленный хлеб и сколько уходит времени на его производство. Так что обо всем по порядку.

Дмитрий Бондаревский провел нам экскурсию по цеху. Фото: Мария КАЮРОВА

А его супруга Валерия рассказала о том, как производится хлеб. Фото: Мария КАЮРОВА

Небольшое хобби, переросшее в дело жизни

Как уже говорилось, в этом году пекарне исполняется шесть лет, и за это время ассортимент расширился: здесь производят не только ремесленный хлеб, но и круассаны, эклеры, печенья и многое другое. А началось все с того, что Валерия и Дмитрий Бондаревские вместе с дочерью переехали из Санкт-Петербурга в деревню Глуховка Уссурийского городского округа.

– Мы хотели создать ребенку интересное и насыщенное детство на природе. Когда приехали в Приморье, сами производили молоко, а потом занялись хлебом. Мне нравится этот продукт, я люблю кормить людей. Сначала угощали друзей и знакомых, но постепенно все это переросло в бизнес, – поделился Дмитрий.

По площади цех занимает всего 100 квадратных метров, но, по словам основателей пекарни, многого им и не надо.

– Мы – небольшое ремесленное производство, которое объединяет единомышленников и любителей своего дела. В месяц мы можем выпускать несколько тонн продукции, для этого здесь есть все необходимое – оборудование и ингредиенты. Я с гордостью отношусь к тем людям, с которыми работаем, они талантливые и очень востребованные.

Создание хлеба - это длительный процесс. Фото: Мария КАЮРОВА

Штат набирался самым обычным способом: на интернет-платформах. Сейчас стать частью команды пекарни хотят и покупатели, которые давно знают продукцию Бонадревских, и те, кто, например, несколько лет трудился на заводе. Но последних, признался Дмитрий, сложно перестроить на другой темп работы. Дело в том, что ремесленное производство хлеба отличается от фабричного технологией изготовления, и людям бывает сложно освоить другие, непривычные для них процессы, поэтому проще научить человека с нуля.

Среди работников цеха есть и покупатели выпечки Бондаревских. Фото: Мария КАЮРОВА

Один шанс на изготовление

Теперь же перейдем к самому вкусному, мы расскажем вам о том, как в пекарне изготавливают хлеб. В ассортименте разные виды, но самые популярные у приморцев – это бородинский и ржаной с солодом, их рецепты не менялись на протяжении всей жизни цеха, есть также пшеничный и с различными добавками, например, с луком и поджаренными семечками, которые активно берут рестораны. Подробнее о технике производства рассказала Валерия Бондаревская.

В выпечку Бондаревские добавляют различные сухофрукты и поджаренные семечки. Фото: Мария КАЮРОВА

– Хлеб у нас печется на закваске спонтанного брожения, которую мы вывели шесть лет назад. Сначала готовим тесто, обминаем его и формуем, бродит оно долго, и весь процесс занимает около 4-5 часов. Затем ставим на холодную расстойку на ночь и отправляем в печь только на следующий день. Два дня на производство – это очень много, и у нас есть только один шанс испечь хлеб.

Изделие отправляют в печь на следующий день после готовки теста. Фото: Мария КАЮРОВА

Для приготовления ремесленного хлеба используются стандартные ингредиенты: мука, вода, соль и, конечно же, закваска, а дальше уже то, на что хватит фантазии: сухофрукты для фруктового продукта, а оливковое масло для чиабатты.

Тесто для хлеба делают из стандартных ингредиентов. Фото: Мария КАЮРОВА

Оборудование в цехе как от российских производителей, так и от зарубежных. По словам Дмитрия, пекарня сосредоточена на внутреннем локальном рынке, поэтому санкции не так сильно отражаются на производстве, зато бьют по ценам. Семье пришлось отказаться от сушеной клюквы и продуктов, где ее используют, так как поставщик – США – увеличил стоимость на ягоды в два раза. Но даже такая неприятность не мешает Бондаревским готовить хлеб без различных улучшителей и модификаторов.

В пекарне есть зарубежное и российское оборудование. Фото: Мария КАЮРОВА

– Мы сосредоточены на поддержании того качества, которое даем людям, поэтому нам нет смысла гнаться за большими мощностями и объемами продукции.

Дегустация

После экскурсии нет ничего лучше, чем посидеть на комфортных стульях напротив широкого окна с видом на центр Уссурийска, держа в руках кружку горячего кофе и наслаждаясь свежей выпечкой. Сразу из цеха Дмитрий повел «Комсомолку» в хлебную лавку. Небольшое, но уютное место с приятной музыкой и атмосферой.

Название хлебной лавки Бондаревских. Фото: Мария КАЮРОВА

Всевозможные сладости так и приковывали к себе взгляд. Фото: Мария КАЮРОВА

Первое, что мы попробовали, – это лимонный круассан. Теплый, мягкий, с приятной начинкой и долькой кислого цитруса сверху, он просто таял во рту. А после него мы продегустировали несколько сортов хлеба: бородинский, ржаной и пшеничный с изюмом, инжиром и финиками. Нежнейший воздушный мякиш приятно контрастировал с хрустящей корочкой, а легкая кислинка в послевкусии добавила особой пикантности.

Наша команда попробовала лимонные круассаны. Фото: Мария КАЮРОВА

Признаюсь, честно, я не особо люблю хлеб, могу делать из него бутерброды, но никогда не буду есть с кашей или пельменями. И все же выпечка Бондаревских произвела на меня впечатление, и мой фаворит – это мягкое пшеничное изделие со сладкими сухофруктами.

Три вида хлеба, которые мы дегустировали. Фото: Мария КАЮРОВА

Дмитрий рассказал нам о каждом сорте. Фото: Мария КАЮРОВА

Кстати, мы устроили небольшой конкурс для жителей Уссурийска. Он очень простой: участникам всего лишь надо было быстрее всех приехать в пекарню по адресу Калинина, 52, чтобы получить вкусный приз. Наш победитель справился с задачей и не мог сдержать радостную улыбку. Команда «Комсомолки» с большим удовольствием вручила ему набор ароматных круассанов и хлеб от заведения.

Победитель, который быстрее всех пришел в пекарню и получил свой приз. Фото: Мария КАЮРОВА

Фото на память, и в путь! Фото: Мария КАЮРОВА

Перекус в «золотом» лесу

И вот настала пора возвращаться во Владивосток. Дмитрий не хотел отпускать команду с пустыми руками, сотрудницы лавки заботливо упаковали в фирменные коробочки вкуснейшие и свежие эклеры. Попрощавшись с Бондаревскими, наша команда двинулась в путь. Кроме сладкой выпечки мы решили организовать питательный ланч в Coffee Machine. Заказ сделали через мобильное приложение, чтобы не ждать долго, пока нам приготовят закуски на нашу большую компанию. В какую бы точку сети мы ни заезжали, сотрудники кофейни создавали приятную и уютную атмосферу, своими теплыми улыбками и слаженной работой. В этот раз кроме круассана с ветчиной и сыром и салата «Цезарь», которые мы обычно берем, нам захотелось попробовать что-нибудь новое и необычное. Своими названиями нас привлекли хвойно-апельсиновый раф и щавелевый лимонад, а любителям остренького приглянулся завертон «Эль жгучо».

Заказ в Coffee Machine мы сделали заранее через мобильное приложение. Фото: Мария КАЮРОВА

Приветливые сотрудники отдали нам напитки и еду и пожелали хорошего пути. Фото: Мария КАЮРОВА

По дороге домой нам захотелось отдохнуть. Свернув с трассы в красивый осенний лес, мы быстро нашли симпатичную полянку для пикника. Далеко от машин не стали отходить, вместительные багажники Haval Dargo и JOLION отлично подошли для того, чтобы устроить незамысловатый «фуршет» на природе. Дело близилось к вечеру, солнце медленно садилось и своими лучами озаряло деревья, от чего каждый листик казался золотым. Такую красоту невозможно было не запечатлеть: наш фотограф Маша Каюрова тут же достала свою камеру, а видеограф Андрей Харт поднял в небо квадрокоптер. Ветер стал еще суровее и прохладнее, но нас согревали теплые напитки Coffee Machine и нежнейшие эклеры, испеченные семьей Бондаревских.

Вместительные багажники Haval Dargo и JOLION позволили перекусить, не уходя от машин. Фото: Мария КАЮРОВА

Мы также попробовали эклеры, которыми угостил нас Дмитрий. Фото: Мария КАЮРОВА

День выдался по-настоящему увлекательным, насыщенным и, если можно так выразиться, сытным. И впереди вновь дальняя дорога, под приятную музыку и легкую сонливость от усталости.

Провожаем взглядами уходящее солнце. Фото: Мария КАЮРОВА

А теперь пора домой. Фото: Мария КАЮРОВА

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Партнеры нашего осеннего производственного автопробега «Чем гордится Приморье»:

Автомобильный партнер: официальный дилер Haval в Приморском крае «Авторитет Авто+»;

Топливный партнер: НК Уссури;

Группа компаний «Славда»;

Сеть автокафе «Coffee machine»;

Бесконтактная экспресс-мойка «Лазер 360» на оборудовании LaserWash 360.

Партнеры осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Фото: Анастасия РЯЗАНОВА

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