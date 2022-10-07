В Приморье дальневосточного кота, который наелся гвоздей, выпустили на волю

Сейчас жизни животного ничего не угрожает. Фото: принтскрин видео.

В Приморье выпустили в дикую природу дальневосточных лесных котов, за которыми ухаживали сотрудники центра реабилитации «Тигр». По словам специалистов, животные чувствуют себя хорошо и готовы к самостоятельной жизни.

За время нахождения в центре котята подросли, окрепли, научились хорошо охотиться на мышей и кроликов и сохранили осторожное отношение к людям. Всем им около 5-6 месяцев, а их вес достигает примерно 2,5 килограммов, поэтому пришла пора отпустить их домой.

Среди выпускников был кот, который съел гвозди. К специалистам хищника доставили неравнодушные приморцы. Рентген показал, что часть острых предметов вышла естественным путем, но три металлических изделия оставались в его организме. Как рассказали в пресс-службе центра, в итоге операция животному не потребовалась, его жизни и здоровью больше ничто не угрожает.

Окрепших котят выпустили в лес, каждый из них побежал своей дорогой. Сотрудники реабилитационного центра пожелали своим уже бывшим пациентам долгой жизни.

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