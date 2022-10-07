Жителям стоит задуматься о планах и отказаться от поездок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В пресс-службе регионального управления ГУ МЧС Приморья объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося на край глубокого циклона. Днем 10 октября и ночью 11 октября на территории региона ждут сильнейшие дожди (15-40 миллиметров осадков, а в отдельных районах – 50 миллиметров осадков и более).

На побережьях будет буйствовать шквальный ветер с порывами до 28 метров в секунду. Средняя скорость составит 15-23 метров в секунду. Снега ждать не стоит, как ранее отмечал глава Примгидромета Борис Кубай. Но холод точно вернется. По информации Примпогоды, столбики термометров вряд ли покажут выше +10 градусов в среднем по краю.

Реки поднимутся. Спасатели МЧС предупредили об ожидании паводках в коренных руслах рек. По предварительным прогнозам, вода поднимается на расстояние от 0,3 до 1,2 метра.

Специалисты рекомендуют отказаться от поездок в начале следующей рабочей недели, тем более – от посещения туристических маршрутов вдали от цивилизации.

– Владельцам маломерных судов стоит воздержаться от выхода на морскую акваторию. В связи с прогнозируемым усилением ветра, возможно падение слабозакрепленных конструкций, ограничьте нахождение на открытом пространстве, – уточняют спасатели.

Ранее «КП» писала, что траектория ожидаемого циклона меняется. Но сейчас очевидно, что явление серьезно скорректирует погоду в Приморье. Интенсивные дожди пройдут почти по всей территории региона. Возможно, последствия циклона окажутся еще губительнее, чем ожидает прогноз.

При этом южная часть Приморья едва оправилась от прошлого удара стихии. В ночь с 3 на 4 октября во Владивостоке и других городах сносило крыши, деревья, пострадало множество автомобилей.

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