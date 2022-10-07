Режим ЧС введен в Соболевовском районе на Камчатке

Мноожество домов затоплено на Камчатке. Фото: Telegram-канал @kamchatka01

Несколько дней длится неописуемый ужас, который переживают жители села Соболево на Камчатке: вода поступает в дома, электричество отключено, позвонить близким невозможно, а продуктов не хватает. На территории Соболевского района объявлен режим ЧС, а краевая прокуратура начала проверку.

Река Большой Воровской поднялась за сутки больше, чем на четыре метра. Уровень давно превышает критический. В последний раз подобное ЧП случалось в 70-х годах. Специалисты продолжают оказывать помощь населению и привозят необходимое на вертолете.

По информации МЧС России по Камчатскому краю, количество затопленных жилых домов в небольшом поселке за 6 октября выросло с 15 до 235, а придомовых территорий – с 58 до 256. В правительстве региона рассказали, что за ночь вода из многих домов ушла. По состоянию на 7 октября 12 часов дня (03:00 по московскому времени) затоплены остаются 24 здания и 127 прилегающих территорий.

Стоит отметить, что Соболево полностью отрезано от «большой земли» с 4 октября. Единственный способ связаться с голодающими жителями – вертолет. Местные власти и специалисты везут людям еду, помпы для откачки воды, тепловые пушки и питьевую воду.

– В 15 часов пятницы вертолет МЧС РФ снова встанет под загрузку. На его борту в село Соболево будет доставлено 300 килограммов продуктов питания, тонна бутилированной питьевой воды, помпы с рукавами для откачки воды и тепловые пушки для просушки помещений – прежде всего детского сада, школы и больницы. Затем тепловые пушки будут передавать населению, для просушки частных домовладений и квартир, – прокомментировал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Количество пунктов временного размещения увеличилось до четырех. Сколько еще продлиться стихийное бедствие и как долго будут ликвидировать последствия в настоящий момент неизвестно.

На месте работают более 80 специалистов, а также размещены 27 единиц техники и семь лодок.

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