Вертолет с тонной продуктов отправился на помощь жителям затопленного села на Камчатке

Село затопило из-за циклона.
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Жителям подтопленного села Соболевского района на Камчатке доставят тепловые пушки и необходимые продукты. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС края.
Утром 8 октября вертолет Ми-8 с сотрудниками ведомства и гидрологом вылетели в село Соболево. Специалисты доставят местным жителям тепловые пушки, чтобы избавится от последствий подтопления, а также 1,5 тонны продуктов.
Как поделились в ведомстве, уровень воды в реке Большой Воровской опустился ниже критериев опасного явления на 45 сантиметров и достиг отметки в 280 сантиметров. Подтопленным остаются только придомовые территории, их точное количество уточнят после обхода.
Напомним, что жители Соболево отрезаны от «большой земли» с 4 октября, из-за прошедшего циклона здесь смыло дороги и путь к селу ограничили для всех видов транспорта.
В пятницу, 7 октября, уровень воды превысил критический, из-за чего в Соболевском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В этот день затопленными оказались 24 жилых здания и 127 придомовых территорий.
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