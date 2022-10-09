Спасатели оказывают адресную помощь жителям затопленного села на Камчатке

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

С 4 октября жители камчатского села Соболево отрезаны от «большой земли». Причиной тому стал прошедший циклон, который смыл все дороги. Временно проехать к населенному пункту теперь невозможно. Спасатели оказывают адресную помощь тем жителям, чьи придомовые территории оказались затоплены. В пресс-службе ведомства корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали, как обстоят дела на утро воскресенья, 9 октября. Подробности в материале.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, на 10 часов утра уровень воды в реке Большая Воровская составляет 280 сантиметров – за ночь без изменений. Подтопленными остаются шесть придомовых территорий, где проживают 22 человека, детей нет. За ночь от воды освободились 76 участков. Подтопленных домов на сегодняшний день нет.

По-прежнему остаются недоступными для движения транспорта два участка автодорог – Соболево-Устьевое и Соболево-Кировский.

- Спасатели оказывают адресную помощь населению: где имущество наверх перенести, где скот перевезти. Специалисты ведут мониторинг обстановки, гидрологи делают замеры воды. Возможно, сегодня проведут просушку значимо-социальных объектов. Дожди прошли, уровень воды падает, соответственно территории освобождаются от воды, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в пятницу, 7 октября, уровень воды превысил критический, из-за чего в Соболевском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В этот день затопленными оказались 24 жилых здания и 127 придомовых территорий.

В субботу, 8 октября, вертолет Ми-8 с сотрудниками МЧС и гидрологом доставил местным жителям тепловые пушки, чтобы избавится от последствий подтопления, а также 1,5 тонны продуктов.

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