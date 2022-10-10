Группа туристов пропала в районе банных источников на Камчатке

Путешественники должны были вернуться в воскресенье днём, однако так на связь и не вышли. Фото: Архив "КП"

Камчатские спасатели ищут туристов в районе Больших банных источников – Елизовский муниципальный район. Известно, что трое мужчин должны были вернуться домой еще днем в воскресенье, 9 октября, однако до настоящего времени на связь они так и не вышли. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Тревогу забила родственница одного из пропавших – мужчины 1982 года рождения. Именно она обратилась к спасателям и сообщила, что трое мужчин, отправившихся в район Больших банных источников на внедорожнике, бесследно исчезли.

- Должны были вернуться в воскресенье днём, однако так на связь и не вышли.

Фото: социальные сети.

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части уже выдвинулись в указанный район. Поиски осложняют прошедшие на прошлой неделе дожди: лесные дороги по направлению к источникам размыло. Именно поэтому специалисты приняли решение использовать квадроциклы. Кроме того, с собой у спасателей беспилотные летательные аппараты, которые планируется задействовать по погодным условиям для осмотра территории с воздуха.

Напомним, что совсем недавно «Комсомолка» уже рассказывала подобную историю: точно также группа туристов не вернулась с Больших банных источников. Чуть позже спасатели, которые выдвинулись на помощь, нашли пропавших. Выяснилось, что время отдыха они застряли на автомобилях, которые к тому же еще и сломались. От источников путешественники пошли пешком.

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