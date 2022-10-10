На Чукотке мобилизованным гражданам и их семьям компенсируют оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Претендовать на эту меру поддержки сможет либо супруга мобилизованного, либо за неимением жены, родители бойца. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На Чукотке намерены внести еще одну меру поддержки для участников специальной военной операции. Об этом сообщило правительство автономного округа. Действовать она будет с месяца призыва по месяц возвращения бойца. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проект о полной компенсации оплаты жилого помещения и коммунальных услуг пока готовится. Претендовать на эту меру поддержки сможет либо супруга мобилизованного, либо за неимением жены, родители бойца. Если же семьи у мужчины нет, то компенсация будет производиться без заявлений.

Отметим, что на счета жителей Чукотки уже стали поступать единовременные выплаты, которые ранее ввелись по распоряжению губернатора АО Романа Копина. Это те меры поддержки, которые предоставлены в качестве дополнительных к федеральным. Речь идет о 300 тысячах рублей, которые без заявлений поступают добровольцам и гражданам, призванным в ходе частичной мобилизации.

Помимо этого, департамент социальной политики Чукотского АО выплатил по тысяче рублей на телефонные номера мобилизованных, чтобы они имели возможность на всем пути следования до военных частей связываться с родными.

- Также внесены изменения в постановление, касающиеся предоставления мер поддержки членам семей раненых при участии в специальной военной операции. На сегодняшний день – это оплата проезда к месту лечения гражданина, который получил ранение в ходе СВО. Оплата производится по фактическим расходам, а требования к регистрации членов семей на территории региона отсутствуют. Выплаты предоставляются при наличии регистрации по месту пребывания либо по месту жительства на территории Чукотского АО у гражданина, получившего ранение. Также в целях поддержки членов семей, следующих к месту лечения этой категории граждан, предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, - сообщила начальник управления социальной поддержки населения регионального Департамента социальной политики Любовь Брянцева.

В случае если призывник до мобилизации купил авиабилеты и не смог ими воспользоваться, ему оплатят сборы за оформление билетов, а также сборы за возврат или обмен.

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