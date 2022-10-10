Жилые дома и дворы в селе на Камчатке полностью избавили от воды после потопа

Село затопило 4 октября. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В селе Соболево на Камчатке все жилые здания и придомовые территории полностью освободили от воды. По данным на 10 октября, ее уровень в реке Большой Воровской ниже критериев опасного явления на 48 сантиметров и достигает 277 сантиметров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Уровень воды в реке Большой Воровской достигает 277 сантиметров. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Хоть вода и отступила, спасатели продолжают просушивать дома и социально-значимые объекты тепловыми пушками, откачивают жидкость с территорий школы и детского сада с помощью мотопомп. По необходимости сотрудники МЧС оказывают адресную помощь жителям села. Здесь специалисты останутся до тех пор, пока ситуация не стабилизируется полностью.

Специалисты выкачивают воду с территории школ. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Беда настигла сельчан 4 октября. Циклон смыл дороги, из-за чего путь к населенному пункту ограничили для всех видов транспорта. В пятницу, 7 октября, в Соболевском районе объявили режим чрезвычайно ситуации.

Спасатели помогают людям по необходимости. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Тепловые пушки доставили в село 8 октября. Вертолет Ми-8 вместе со спасателями и гидрологом кроме оборудования привез жителям 1,5 тонны продуктов.

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