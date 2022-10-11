Устранить цифровое неравенство: РТККОМ и ГП КС обеспечивают жителей Дальнего Востока бесперебойным интернетом круглые сутки

Фото: предоставлено РТККОМ

Ровно 65 лет назад человечество отправило первый спутник в космическое пространство. В честь этого события компании, обеспечивающие бесперебойный сигнал связи там, где это больше всего необходимо, провели пресс-конференцию во Владивостоке.

Современные космические аппараты играют большую роль в цифровизации труднодоступных и обширных территорий с неравномерной плотностью населения. Четыре из 12 аппаратов ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) – «Экспресс-АТ2», «Экспресс-АМ5», а также новые спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» на дуге геостационарной орбиты от 103° в.д. до 145° в.д. – обеспечивают связью Дальний Восток. Общий объем задействованного спутникового ресурса на территории ДФО составляет около 3 000 МГц в С- и Ku-диапазонах.

Кроме того, с помощью этих космических аппаратов распространяются телерадиоканалы первого и второго мультиплексов для дальневосточных часовых зон, транслируются пакеты операторов спутникового непосредственного вещания НТВ-ПЛЮС и «Орион-Экспресс», предоставляя населению полноценный доступ ко всему спектру программ телерадиовещания.

Фото: предоставлено РТККОМ

Генеральный директор ГП КС Алексей Волин отметил:

– Развитие дальневосточного региона – приоритетное направление экономической политики страны, невозможное без надежной связи. И ввиду большой территории и малой плотности населения спутник здесь – самое выгодное с экономической и технологической точки зрения решение. 90% территории Дальневосточного федерального округа, где проживает более восьми миллионов человек, можно охватить при помощи космических аппаратов ГП КС. Сегодня спутник – это цифровое телевидение, связь, доступ в интернет. Особенно востребованы услуги в труднодоступных и малонаселенных пунктах – там, где наземные сети отсутствуют или недостаточно развиты.

По его словам, нормальная сотовая связь есть только в городах и некоторых населенных пунктах. Сигналы от спутника, что стратегически важно, покрывают не только жилые территории, но и Северный морской путь.

РТКОММ – один из ключевых партнеров ГП КС, использующий спутниковый ресурс компании для предоставления сервисов по всей России, в том числе в Дальневосточном федеральном округе.

Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев подчеркнул:

– Наша цель – сделать спутниковый интернет массово доступным в каждой точке нашей страны, дать связь там, где невозможно организовать ее другими способами. Пополнение группировки ГП КС новыми спутниками расширяет наши возможности и позволяет еще активнее развивать современные спутниковые решения на территории Сибири, Дальнего Востока и Севера для всех категорий пользователей. В частности, для добывающих компаний мы предлагаем интегрированную услугу, в рамках которой бизнес организует не только канал связи в корпоративных целях, но и дает возможность сотрудникам, привлекаемых вахтовым методом, вести полноценную жизнь онлайн. Для этого на местах разворачиваются специальные точки доступа HotSpot, в зоне действия которых пользователи имеют доступ в интернет со своих личных электронных девайсов. Возможность быть на связи с родными и близкими, иметь доступ к привычным услугам и сервисам для сотрудников подобных компаний существенно повышает привлекательность рабочих мест на удаленных территориях».

Кроме того, в рамках мероприятия корреспондент «КП – Владивосток» совместно с другими журналистами ведущих приморских СМИ посетил Центр спутниковой связи имени Б.И. Дземы во Владивостоке. Прессе удалось своими глазами увидеть, как выглядит «сердце» центра и как происходит мониторинг действующих каналов связи спутникового оператора РТКОММ.

– Это только часть большой инфраструктуры, которая обеспечивает интернетом людей, находящихся далеко от дома, чтобы они могли поддерживать связь со своими близкими. <…> Центр – серьезный технологический объект, который имеет высокую степень защиты как от перебоев с электроэнергией, так и с природными катаклизмами. Круглосуточно сотрудники предприятия следят за тем, чтобы клиенты могли быть на связи, – отметил Сергей Ратиев.

Фото: предоставлено РТККОМ

По словам гендиректора, даже в небольшом удалении от крупных населенных пунктов можно оказаться в местах, где попросту отсутствует связь.

АО «РТКомм.РУ» принимает участие в устранении цифрового неравенства в стране. Услугами предприятия пользуются не только компании в области сельского хозяйства, добывающей промышленности, на морском и речном транспорте и другие, но и обычные простые жители удаленных поселков и деревень – там, где их жизнь могла быть гораздо труднее без спутниковой связи.

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