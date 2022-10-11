Уроженец Забайкалья на Камчатке изнасиловал 23-летнюю девушку

Ранее подозреваемый уже был судим и не раз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По подозрению в совершении изнасилования на Камчатке задержан уроженец Забайкальского края. Жертвой мужчины стала 23-летняя девушка. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Следствие уже восстановило всю хронологию событий, случившихся в ночь с 29 на 30 сентября. В тот вечер задержанный вместе с девушкой отдыхали в квартире. Что произошло между ними –доподлинно пока неизвестно, но в какой- то момент 43-летний мужчина ударил свою знакомую по голове, а после изнасиловал.

В пресс-службе следственного комитета России по Камчатскому краю уточнили, что насильнику 43 года, сам он из Читы, Забайкальский край, да и к тому же неоднократно судим. Его уже задержали и опросили, сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту преступления против половой неприкосновенности заведено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В популярном парке во Владивостоке мужчина надругался над школьником

На нападавшего завели уголовное дело, мальчику оказывают психологическую помощь (Подробнее...)

Жительница Приморья обвинила знакомого в изнасиловании и попалась на лжи

Поводом для клеветы стала месть (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.