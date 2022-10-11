Пропускной и охранный режим усилят. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После теракта на Крымском мосту две социально важные переправы во Владивостоке власти взяли под опеку. На Золотом и Русском мостах (включая низководный) усилят меры безопасности, рассказали «КП» в пресс-службе правительства Приморья.

На объектах ведут круглосуточную охрану с применением инженерно-технологических средств: камер и систем оповещения. Частота осмотра увеличена, усилен пропускной и внутриобъектовый режим, рассказали специалисты. Ежедневный контроль ведет ФГУП «УВО Минтранса России». Не раскрывается, какие силовые структуры подключены к охране мостов.

«Комсомольская правда» подробно рассказывала о диверсии на Крымском мосту 8 октября. Ранним утром в субботу фура взорвалась на автомобильной части переправы между островом Тузла и мостовой аркой. Пролеты обрушились.

О том, кто может оказаться виновником и каков ущерб от теракта – в отдельном материале «КП». Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что безопасность усилят в школах Приморья.

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Диверсия над Керченским проливом субботним утром поставил ряд вопросов, на которые отвечает KP.RU (подробнее)

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