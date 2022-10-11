Беседка ушуистов. Фото: предоставлено Сергеем Ильиным.

Удивительно, какой разной может быть осень в зависимости от районов Приморья: где-то деревья уже стоят нагие, в одних местах они все еще укрыты зеленью, а в других – пестрят яркими желтыми и оранжевыми красками. И пока листва не успела опасть и завалиться снегом, жители стремятся сделать много красивых фотографий и просто насладиться природой, но не все знают, куда можно уехать, чтобы осуществить задуманное. О красивых туристических маршрутах «Комсомольской правде – Владивосток» рассказал руководитель клуба путешественников Activelife Сергей Ильин.

По словам Сергея, сейчас от городской суеты отдохнуть нельзя, так как на выходные все стремятся поехать в лес, поэтому везде будет настоящая толпа. И все же наш собеседник назвал базовые туристические маршруты, доступные практически всем.

ЛЕГКИЕ И ЖИВОПИСНЫЕ МАРШРУТЫ

Первое место, которое посоветовал Сергей, – это беседка ушуистов. По словам руководителя клуба, доехать до нее можно на обычной легковушке по асфальту, оставить машину у шлагбаума и пройти пешком 15 километров по практически ровной дороге. А можно доехать почти до Смольных водопадов и начать свой путь оттуда.

Доехать сюда можно на обычной легковушке. Фото: предоставлено Сергеем Ильиным.

– Беседка ушуистов очень красивое место, особенно в ясную погоду, а рядом могильные или же корейские сосны. Названы они так не потому, что там кого-то хоронили, они защищают место от злых духов. Само себе место расслабляющее: курумник (курумы – это разбросанные глыбы камней или осколков скал, – прим. ред.) выложен ступенями, шум реки и водопадов.

На территории беседки находятся могильные сосны. Фото: предоставлено Сергеем Ильиным.

Любители походить могут отправиться на гору Воробей, высота ее достигает 1230 метров, хотя на вершину можно доехать и на джипе. Она входит в десятку вершин, после преодоления которых можно получить почетный знак «Приморский барс». По словам Сергея, это место красиво тем, что дорога пестрит осенними красками, всюду встречаются клены, а главное – нет резких подъемов.

Но самое живописное место – это гора Ольховая. Как рассказал наш собеседник, примерно 15 октября здесь начинает сыпать снег, поэтому вас ждут удивительные пейзажи.

– Внизу вашего пути будут зеленые деревья, затем дорога плавно перейдет в осень, а после вы ворветесь в настоящую зиму, елки укутаются белой пеленой, начнут подмерзать озера. Вы сможете увидеть все три сезона.

ПОЩЕКОТАТЬ НЕРВЫ И ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ

Еще один маршрут, по которому можно проехать на любой машине – это ущелье Дарданеллы. Сергей сразу предупреждает, что здесь уже придется немного попотеть, ведь пеший путь вверх по курумнику составляет 250 метров и займет около часа, но подъем явно того стоит.

С мостика открывается вид на реку. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

– Поднятие на эту гору – это подвиг для туристов и некое посвящение в горный хайкинг (вид спортивного туризма, основной целью является пешее преодоление группой маршрута по пересеченной местности, – прим. ред.). Но крайне не советую идти по этому маршруту в дождь. Еще там есть деревянный мостик, и некоторые выходят на него, чтобы пощекотать себе нервы.

Не стоит гулять по ущелью во время дождя. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Про ущелье нам также рассказала знакомая Сергея, любительница покорять горы Екатерина Кандрина. По ее словам, чтобы посетить это место, лучше выезжать в 6-7 часов утра, а если хотите полюбоваться зрелищным закатом, вечером. Если же приехать в обед, то огромный поток людей не даст ничем насладиться.

– Виды здесь шикарные, особенно на долину реки Тигровая, но там бывает очень сильный ветер, из-за которого долго на скале не побудешь. Фото и видео надо делать осторожно, временами может кружиться голова.

Иногда здесь может кружиться голова. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Кстати, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала об этом ущелье и рассказывала о его удивительной красоте.

Екатерина также рассказала «Комсомолке» про скальный комплекс с интересным названием – парк Драконов. В народе его называют одним из трех мест силы, еще есть Долина Атлантов и Белый город. Сложность маршрута в том, что место находится в 5-6 часах езды от Владивостока. Но здесь есть, где разгуляться. Первые 40 минут вам придется преодолевать крутой склон – это самый сложный участок, дальше вас ждут огромные каменные скульптуры, а уже после откроются удивительные зубы Дракона.

Екатерина рядом со статуей дракона. Фото: предоставлено Екатериной Кандриной.

– Впервые увидев это уникальное природное образование, меня переполнили эмоции, дух захватило. Лучшее время для посещения, конечно же, осень. Возрастная группа разная, все зависит от физической подготовки.

ИДЕМ МОЧИТЬ НОГИ

Но не только в горах и ущельях можно насладиться приморской осенью, ведь еще в крае есть водопады. Самые популярные из них – это Шкотовские. Однако Сергей предупреждает, чтобы до них добраться, необходимо купить путевку или внедорожник, потому что самостоятельно на легковой машине ехать сложно, а идти далеко. Лучше всего отправляться в это место через две недели. По расчетам нашего собеседника, примерно спустя это время здесь все засыпет снегом, но вода еще не замерзнет, что вызывает необычное впечатление.

«Звезда Приморья» – это Беневские водопады, находятся они в Лазовском районе недалеко от сел Беневское и Кишиневка. Доехать сюда можно на легковушке, а пеший маршрут составит восемь километров и займет 2-2,5 часов в одну сторону. Но есть альтернативный вариант: проехать три километра вглубь леса и потратить на прогулку 1,5 часа.

Путь к водопаду пролегает через реки. Фото: предоставлено Сергеем Ильиным.

– Вода сейчас спала, и водопады в эту пору более красивы. Пройти можно по лесу, пересечь несколько рек, они сейчас не полноводные, поэтому не придется мочить ноги. Моя личная рекомендация – рассчитывать время так, чтобы быть на водопадах примерно к 17 часам. В это время туристические группы возвращаются в город и становится менее людно. Примерно в 14-15 в выходные здесь может находиться несколько сотен человек.

Лучше рассчитывать время поездки так, чтобы на водопаде было мало людей. Фото: предоставлено Сергеем Ильиным.

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