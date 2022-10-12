На трассе, которая свяжет Чукотку со всей Россией, завершили строительство моста

Фото: Telegram-канал Романа Копина.

Завершены работы по строительству мостового перехода через реку Мильгувеем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Общая протяженность моста почти 220 метров. Протяженность всего инфраструктурного объекта – более пяти километров. Новую конструкцию возвели на 722 километре трассы Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь. Это, кстати, именно та дорога, которая соединяет Анадырь с Магаданской областью.

Вид на мост с высоты птичьего полета. Фото: Telegram-канал Романа Копина.

Роман Копин также поделился и планами на предстоящий 2023 год.

– Строительство мостов – сложная, но крайне важная задача, так как обеспечивает безопасную и доступную для всех видов транспорта переправу. Ранее построили мосты через Малый Чаун, Угаткын и Пучевеем. А в следующем году планируем ввести в эксплуатацию мостовые переходы через Левый Яракваам, Правый Яракваам и Лелювеем, – подытожил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первый пассажирский рейс через лиман совершил паром «Анадырь»

Параллельно с ним работает катер «Камчатка» (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.