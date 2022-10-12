Владивосток увековечит память детей, погибших в Донбассе

Украина, Донецк. Мемориальная доска в память погибших детей Донбасса на аллее ангелов. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

С начала военной операции в Донбассе в 2014 году погибли более 200 детей. И это пока только по приблизительным данным. Беззаботную жизнь сотни невинных душ прервали бомбы и взрывы. Мальчишки и девчонки, которые еще только вчера делали первые шаги, познавали мир и мечтали о счастливом будущем, сегодня стали лишь горьким воспоминанием, а в их семьях навсегда поселилась скорбь.

В 2015 году в память о безвременно ушедших малышах в Донецком Парке Победы открылся мемориальный комплекс «Аллея Ангелов». В 2017 году, в День защиты детей, композиция дополнилась памятником «Детям Донбасса, детям войны». Монумент – это единственное, что осталось от тех, кто погиб во время кровавых боевых действий. Прообразом стал 13-летний мальчик из села Буткевич, брат девятилетней Тани, которую во время обстрела со стороны Украины в августе 2014-го он спас ценой собственной жизни. Сейчас Кириллу Сердюку уже исполнился бы 21 год…

Все лето медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив реализовывала социально важный проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды». Военкоры «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц буквально по крупицам собирали истории о погибших детях, искали фото и видеоматериалы их размеренной жизни, а после – публиковали их на сайте проекта. Конечно, горе жителей Донбасса необъятно, но память о безвинных жертвах непременно должна навсегда остаться в сердцах россиян. Почти 117 тысяч пользователей Интернета зажгли виртуальные свечи на импровизированной «Алее ангелов» – в память о каждой внезапно оборвавшейся детской жизни.

Проект завершается на этой неделе. В одиннадцати городах России в знак памяти и скорби уже появились саженцы деревьев на территории школ или общественных городских пространств. Владивосток замыкает цепочку и тоже присоединяется к акции «Аллея ангелов». Желающих почтить память погибших в Донбассе детей приглашают на важное и значимое мероприятие. «Комсомольская правда» подготовила мемориальную доску и саженцы, которые вместе с первыми лицами города и края установит и высадит на общественной территории. Так воспоминания о страшной трагедии, которая невольно коснулась всего человечества, навсегда увековечатся в истории.

Просим Вас поддержать инициативу и приглашаем принять участие в мероприятии, которое состоится 13 октября в 12.00 в Покровском парке города Владивостока по адресу: Океанский проспект, 44. (Место высадки: аллея, ведущая от детской площадки по направлению к остановке транспорта «Дальпресс»).

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