Novotel расположен практически в центре Владивостока. Фото: Мария КАЮРОВА

В период трудностей с заграничными путешествиями Владивосток, несомненно, усилил свою роль центра притяжения и «сердца» Дальнего Востока. Команда «Комсомолки» в рамках автопробега «Чем гордится Приморье» решила узнать, что может дальневосточная столица предложить приезжим из регионов центральной России, стран АТР или Европы. На день мы забыли, что такое скоблянка, уха и владивостокские мосты, вообразив себя новоиспеченными туристами. Площадкой для изучения «гостиничного быта» выступил востребованный и в «горячий сезон», и в обычные дни четырехзвездочный Novotel Vladivostok. Речь о проекте небезызвестной международной сети гостиничного бизнеса – сети Accor. Что скрывает закулисье известного отеля? Как в столице Приморья принимают туристов, и как энтузиастам удалось выстроить мини-экосистему с гастроцентром, внушительным жилфондом и бесспорным качеством сервиса – в материале заключительного дня автопробега #ЧемГордитсяПриморье.

Четырехзвездочный отель открылся в 2021 году. Фото: Мария КАЮРОВА

Погостить в родном городе

Наш маршрут до Novotel был короткий – проехал район, и на месте. Но бывалому жителю Владивостока «скидок» на пробки не дают: попали в затор и экипажи «КП». К счастью, о досуге во время ожидания на внедорожниках Haval Dargo и Jolion, которые с нами с самого начала автопробега, думать не приходится. Соскучиться не дала музыкальная мультимедийная система авто, работающая так же бесперебойно, как встроенное наблюдение за дорогой и другими участниками движениями.

Зал конференц-пространства. Фото: Мария КАЮРОВА

Несмотря на наши трудности – Novotel отличается высокой транспортной доступностью. Отель расположен рядом с кольцом Партизанского проспекта (44в), откуда все дороги в ключевые места Владивостока открыты. Добраться до гостиницы из аэропорта проще простого, а от железнодорожного вокзала путь без пробок и вовсе займет не больше пяти минут.

Паркуемся у 18-этажного «зеркального» здания, которое сразу говорит о себе как об одном из самых нетипичных проектов сети Accor (в основном, компания отдает дань классике). Внешне владивостокский Novotel – это творение модернизма, а внутри ждет уютный «лофт».

Нас встретили на стойке регистрации Юлия Акимова, директор отдела продаж и Анастасия Харченко, менеджер по талантам. Команде «КП» в отеле уделили столько же внимания и чуткости, как и каждому гостю. В холле также расположен лобби-бар Kafema (кстати, это единственный в городе филиал сети, работающий 24 часа в сутки). Сразу думаешь: такое местечко идеально подойдет для налаживания мостов как с бизнес-партнером, так и со спутницей жизни. Дальневосточного колорита добавляют картины местных художников в холле здания, и сама экспозиция меняется по сезонам.

При этом Novotel Vladivostok отличается от отелей сети не только фасадом, но и своей историей. Фундамент заложили в 2017 году, но тогда никто не ожидал коронавирусных оков. Поэтому реализацию такого проекта во время пандемии летом 2021 года мужеством назвали как отельеры, так и чиновники. Инициатором создания гостиницы выступил известный предприниматель Антон Скорик.

Номера – в ногу со временем

Перейдем к конкретике. В отеле 102 номера разных категорий: стандарт, супериор, представительский и люкс. Спектр услуг, при этом, одинаков и равноправен для каждого гостя. Фитнес-залом, лобби-баром, детской зоной и недавно открытым конференц-пространством могут воспользоваться все.

Матрасы в номерах Novotel «подстраиваются» под форму тела. Фото: Мария КАЮРОВА

Novotel Vladivostok в своих стенах – своеобразный «инвестор» в современное дальневосточное и мировое искусство. На 10 этаже гостиницы расположено ателье искусств с удивительными арт-объектами, а в холле, как мы уже отметили, сезонные выставки полотен приморских художников. Практически каждый номер украшают сдержанные холсты неназванного местного творца, который писал их, находясь в еще недостроенном Novotel. Сами полотна нам напомнили известные работы Кандинского, если бы тот был портовым романтиком.

В «супериор»-номере (это основная категория, их число – 71) гостя ждут от 25 до 40 квадратных метров. Форма здания необычная, поэтому в зависимости от расположения номера площадь варьируется. Стиль идентичен. Дизайн разрабатывало бразильское бюро «Метро». В первую очередь, внимание в номере привлекает потолок в стиле «лофт» из окрашенного бетона. Затем взгляд цепляется за комфортную кровать с матрасом, подстраивающимся под форму тела, полки, минималистичную ванную комнату и другие нюансы.

– Мы не совсем в классике, стараемся идти в ногу со временем, – рассказала Юлия.

Есть ли в номере «фишечки»? Несомненно. При включении ТВ гостя встречает индивидуальное приветствие на экране. Несложно представить, что человеку приятно: ведь система уже знает его имя. В той же программе доступна интерактивная карта ключевых мест Владивостока. И эта особенность есть в номерах любой категории.

Переходим в «представительский». Уникальное решение этих номеров (как и люкса, конечно) в отдельной ванной у окна, что подойдет для шикарных свиданий и медовых месяцев, а также для медитативного отдыха и фотосессий.

Вид из окна. Фото: Мария КАЮРОВА

Отвлечься от динамики реального мира поможет интерактив в VR-очках – современный шлем виртуальной реальности есть в каждом «представительском» номере. Помедитировать можно в массажном кресле, а для усиления эффекта есть «умная» музыкальная станция. В гостиной номера – раскладывающийся диван с дополнительным спальным местом. Это удобно, если гость приезжает с детьми.

В «представительских» и «люкс» номерах гостям предоставлены мини-станция и VR-очки. Фото: Мария КАЮРОВА

«Люкс» номер. Фото: Мария КАЮРОВА

Ну а «люкс» поразил нас тем же, только в масштабе x2. Архитектурные решения доведены до идеала, как и эргономика номера, грамотное использование пространства. В 55 «квадратах» две туалетные комнаты, несколько столиков с мягкими креслами, кофе-машина, массажное кресло и панорама с видом на динамичные улицы Владивостока. Комната – будто картинка из фильма. Но здесь все по-настоящему. Сотрудники рассказали «КП», что такие номера пользуются популярностью и у местных жителей, которые хотят почувствовать себя гостями своего города.

Наш reels-мэйкер тестирует виртуальную реальность. Фото: Мария КАЮРОВА

Вид из окна. Фото: Мария КАЮРОВА

Отдельного внимания заслуживают открытые в марте 2022 года конференц-залы. Все три названы в честь покорителей дальневосточных морей: географов-мореплавателей и офицеров Беринга, Невельского, Шмидта. Залы размещены на двух этажах. Здесь же гардероб и туалетные комнаты, зоны кейтеринга. Конференц-залы оснащены всем необходимым, однако остаются «чистыми холстами» для потребностей гостя. При желании минималистичный «лофт»-зал можно украсить как угодно, да и сам отель предлагает до шести вариантов «кастомизации» каждого из помещений. Хоть фуршет для 200 человек, хоть кабаре для 170. Вместительность одного только «Невельского» доходит до 230 гостей, поэтому Novotel подойдет даже для роскошной свадьбы.

Зал «Невельской». Фото: Мария КАЮРОВА

«Гастрогород» внутри города

Что насчет шведского стола и À la carte? Качественный отель без этого уже не представить. Novotel Vladivostok пошел дальше и выстроил целую экосистему для любителей гастрономических изысков. Кормит гостей гостиницы гастробар средиземноморской кухни «Южане» во главе с шеф-поваром – новатором Владимиром Ярмоленко. Отметим, заведение открыто для всех желающих среди гостей и жителей Владивостока.

Гастробар «Южане». Фото: Мария КАЮРОВА

Маленький кусочек Средиземноморья, созданный во Владивостоке из дальневосточных ингредиентов, манит и туристов, и местных. Как рассказал шеф-повар гастробара, к «южным» мотивам в блюдах прибавилась и грузинская кухня. А оригинальность подачи может приятно удивить гостя – раскрывать ее не станем.

Но не все знают, что в экосистеме Novotel и второе заведение достойно лавров «гастрономического путеводителя». Речь о поистине легендарном владивостокском «Городовом», в который вдохнули второе дыхание. Раньше идзакая (так называют японский вариант европейской таверны) встречал гостей на Маковского в районе Седанки. Теперь добраться до исторического местечка для многих любителей японской кухни еще проще.

Суши-бар «Городовой». Фото: Мария КАЮРОВА

Шеф-повар Сергей Гринев — ученик знаменитого во Владивостоке японского шефа Сато-Сан, заведующего прошлым суши-баром. Доказательство качества у блюд «Городового» простое – даже требовательные по менталитету японцы, приезжающие погостить в Россию, выбирают преимущественно это заведение. Присев за барную стойку, гости могут наблюдать за процессом приготовления, а чеки здесь выдают в кассетах магнитофона – такой вот «привет» из 90-х. Японская аутентичность идзакаи видна как в общем антураже, так и в мелочах.

Гости идзакаи могут понаблюдать за процессом приготовления. Фото: Мария КАЮРОВА

До новых встреч

Экскурсия заняла у команды «КП» почти 4 часа – было весело, но сил потратили много. Подкрепиться по традиции заехали в автокафе Coffee Machine, причем, непростое. Находится оно на Некрасовской, 38б. Это единственный филиал сети, в котором можно взять в дорогу аж шесть видов пицц: от «Маргариты» до курицы с ананасом. А про горячие напитки и говорить нечего – во время приближающихся морозов их разнообразие в меню только растет. Например, недавно среди предложений появились хвойно-апельсиновый раф и зимний вишнямбл – попробуйте обязательно.

Заправляемся на НК Уссури. Фото: Мария КАЮРОВА

Уютный «ланч» на закате, несмотря на осеннюю прохладу, надолго запомнится команде автопробега. Ведь после этого наступило трогательное «до свидания» с фотографом Марией Каюровой, видеографом Андреем Хартом, reels-мейкером Ариной Левадней.

Горячая пицца в автокафе Coffee Machine превзошла ожидания. Фото: Мария КАЮРОВА

Совсем скоро отдадим ставшие родными нам за эту неделю Haval Dargo и Jolion. И будем готовиться к новым проектам!

ПАРТНЕРЫ

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Партнеры нашего осеннего производственного автопробега «Чем гордится Приморье»:

Автомобильный партнер: ффициальный дилер Haval в Приморском крае «Авторитет Авто+»;

Топливный партнер: НК Уссури;

Группа компаний «Славда»;

Сеть автокафе «Coffee machine».

Бесконтактная экспресс-мойка «Лазер 360» на оборудовании LaserWash 360.