5 советов, как сохранить мотобизнес сегодня и преуспеть в условиях турбулентности

Мото – популярное средство передвижения. Фото: Яна АСТАХОВА

Развитие авто- и мотобизнеса в России – это умение адаптироваться к любым условиям. В поисках новых ориентиров важно уметь не только пробовать новое, но и оценивать эффективность своих вложений.

Сеть МотоЦентров «X-MOTORS» сегодня является одной из крупнейших сетей в России в области мототехники. Компания начала свой путь в 2014 году, успев за 8 лет открыть 8 розничных магазинов в Ханты-Мансийском АО и выйти в лидеры продаж техники для активного спорта по всей стране, в том числе благодаря работе с площадками электронной коммерции. В компании поменялось не только число магазинов, но сама структура управления, подход к маркетингу и рекламе, отбору товара и ценообразованию. Руководитель сети «Х-MOTORS» Виталий Жидков убежден:

– Так адаптироваться к новым условиям, как в России, бизнес ни в одной другой стране не умеет.

Как оставаться на плаву в режиме турбулентности и продолжать наращивать свое присутствие? Компания подготовила 5 советов по продвижению, которые помогут сделать качественный шаг вперед.

Не сокращать расходы на рекламу

Вложения в рекламу должны быть при любой рыночной ситуации и положении компании. По словам Виталия, не существует возможности достичь какого-то масштаба и комфортно жить дальше.

На начальном этапе сумма рекламных расходов составляла до 30% от общих затрат. Сейчас – это 10% от прибыли. Независимо от того, на каком уровне продаж находится компания, и какие внешние факторы, сокращение расходов на рекламу следует проводить в последнюю очередь.

– У меня есть принцип: если ты не развиваешься – ты закрываешься. Вкладывайте в рекламу, но расчетливо и анализируйте ее эффективность. Когда встает вопрос об оптимизации, лучше сохранить рекламу на последнем этапе воронки продаж. Такие площадки, как Авито Авто, наиболее эффективны в этом направлении: ты запускаешь рекламу на клиента, который уже, по сути, готов купить это, ему только нужно показать, что у тебя это есть.

Внимательно следить за поведением клиентов

Поведение клиентов меняется вместе с рынком, а новые условия всегда идут рука об руку с возможностями. Виталий отмечает, что клиенты стали меньше вкладываться в дорогую мотто- и рыболовную технику. Но они никогда не экономят на детях: продажи детских товаров – детских квадроциклов, питбайков, недорогих лодок для семейного отдыха, велосипедов – растут. Следите за ростом определенных сегментов, увеличивая предложение и товарный запас.

Делать честный и емкий контент

Большую роль играет оформление. Виталий отмечает тренд на объективные видеообзоры товаров:

– Видим по объему продаж, что клиенты более позитивно относятся к видеоконтенту, сделанному непрофессионалами.

Лучше фото товаров делать живыми, размещать фото магазина, добавлять обзор или видео с сотрудником – даже если контент любительский. Емкие основные преимущества или тех характеристики работают лучше всего.

Фокус на самых эффективных и прозрачно измеримых каналах продвижения

Необходимо изучить эффективность разных площадок и использовать те, что позволяют анализировать вложения. На начальном этапе с помощью рекламных вложений «Х-MOTORS» создавала интерес к продукции, особенно в регионах, где не была представлена мототехника бюджетного сегмента. Это проведение мероприятий, тест-драйвы, реклама на радио. Подход позволял ознакомить потенциальных клиентов с продукцией, но не гарантировал сделку. Сегодня стратегия компании – поиск клиентов, которые уже приняли решение о покупке. Основными каналами стали Авито, социальные сети, контекстная и поисковая реклама. Если человек принял решение о покупке квадроцикла, компания обеспечивает ему полный выбор благодаря выкладке всего ассортимента на онлайн-площадке, а также показывает свою продукцию в первых строчках активного поиска.

Углубляться в аналитику и автоматизацию

Грамотное использование инструментов для аналитики и автоматизации позволит оперативно управлять бюджетом и ассортиментом. Аналитика таких платформ, как Авито Авто, позволяет увидеть поведение клиентов и адаптировать товарную сетку под их нужды, исходя из сезонности и других факторов.

Для некоторых товаров эффективно работает автозагрузка ассортимента на классифайды. К примеру, аксессуары или запчасти. Это снижает затраты на сотрудников.

Выход на новые объемы требует также переоценки стратегии продвижения и использования инструментов. Владеть всеми возможностями электронной площадки научит личный менеджер. Речь об обучении сотрудников компании работе с площадкой, грамотному оформлению объявлений и оперативной помощи по любым вопросам на новой ступени развития бизнеса.

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