От чего зависит себестоимость цемента и влияет ли это на цену квадратного метра в Приморье?

Спасскцемент – флагман цементной промышленности Дальнего Востока. Фото: предоставлено Востокцемент.

С начала ноября цены на общестроительный цемент ЦЕМ I 42,5Н предприятий группы компаний «Востокцемент» – Спасскцемента и Теплоозерского цементного завода – будут повышены на 10%.

Востокцемент всегда делает все возможное для сдерживания роста цен на стройматериалы, но на себестоимость влияет увеличение ряда экономических показателей. Это по-прежнему рост транспортных расходов, железнодорожных тарифов, плата за подвижной состав, стоимость энергоресурсов и упаковки. Кроме того, ежегодно на всех предприятиях Востокцемента производится индексация заработных плат сотрудников.

Отдельно стоит отметить введение автоматических пунктов весогабаритного контроля в Приморском крае, которые уже установлены и пока работают в тестовом режиме. Их введение дополнительно скажется на увеличении стоимости доставки главного строительного материала.

Сотрудники группы компаний «Востокцемент» работают на результат. Фото: предоставлено Востокцемент.

Последний раз цены на цемент поднимались в апреле этого года в среднем на 5%. Тогда, поддерживая строительный рынок, Востокцемент взял на себя обязательство заморозить цены на полгода. И выполнил его.

По оценкам экспертов, повышение цен на цемент не повлечет за собой такого же роста стоимости квадратного метра жилья. Аналитики «СМ ПРО» отмечают, что доля цемента в объеме работ по виду деятельности «Строительство» в 2021 году составляет 2,5% и показывает тренд на снижение с 2014 года. По данным Приморскстата, цена квадратного метра по Приморскому краю за полгода 2022-го в среднем повысилась на 11,5%.

Востокцемент делает все возможное для поддержки строительной отрасли. Повышение цен на цемент – это вынужденная мера, обусловленная внешними факторами. Основная задача цементных заводов – продолжать обеспечивать стройки региона качественными стройматериалами в необходимом объеме.

Основная задача цементных заводов – продолжать обеспечивать стройки региона качественными стройматериалами в необходимом объеме. Фото: предоставлено Востокцемент.

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